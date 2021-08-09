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【防控措施】有評論批新入境要求實為放寬　政府發聲明澄清指出於誤解

社會 22:06 2021/08/09

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有評論認為新安排為放寬，政府今日（9日）發表聲明，指出有關評論是出於誤解。（資料圖片）

政府昨日（2日）宣布，因應疫情發展，將以「疫苗氣泡」為基礎，加強對海外抵港人士的入境防控措施，把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施登機、檢疫及檢測要求。新措施由今日（9日）起生效，惟有評論認為新安排為放寬。政府今日發表聲明，指出有關評論是出於誤解。

【入境措施】​政府更新入境要求8月9日起生效　一文看清不同地區返港人士安排。詳情即看：【下一頁】

政府發言人表示，政府八月二日公布加強入境防控措施建立抗疫屏障，由八月九日起生效的高風險A組指明地區，屬原有的A1組及A2組指明地區，當中並無任何地區在新安排下被下調為B組指明地區，不構成把極高或甚高風險地區變成中風險地區。在新安排下，只有已完成疫苗接種並持認可接種疫苗紀錄的香港居民及其陪同的12歲以下子女可登機來港。他們抵港後須於機場作「檢測待行」，如結果是陰性，才可前往指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受4次檢測，並須於抵港第26天於社區檢測中心接受強制檢測。

至於新安排下的中風險B組指明地區，屬原有B組及C組指明地區，其強制檢疫期及檢疫安排與原有安排並無改變（即於指定檢疫酒店接受強制檢疫，未接種疫苗者21天，持有疫苗接種證明者可縮短至14天，再持有抗體陽性證明者可縮短至7天），不存在放寬這些地區來港的檢疫安排。新安排更加強了適用的相關登機及檢測安排，現時所有海外地區來港人士均須符合於登機前72小時內的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測要求，已接種疫苗人士亦須於檢疫期完結後接受額外強制檢測要求（第9天、第12天、第16天和第19天）。

政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素（當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等），以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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