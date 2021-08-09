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【選委會選舉】今日再接440份提名表格　多個界別報名人數與議席相符

政治 22:17 2021/08/09

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選舉主任今日共接獲440份提名表格。（陳永康攝）

下月舉行的選舉委員會選舉，提名期踏入第3日，今日再多440份提名表格，累計接獲850及35份候選人及指定團體提名表格。提名期將於周四結束。

多個界別今日收到新提名表格，累計數目亦於該界別的議席數目相同，包括佔17席的商界（第三）、進出口界、紡織及製衣界、批發及零售界、15席的會計界、60席的漁農界等。

商界（第三）前身為香港中國企業協會，華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然今日稱，中資企業扎根香港逾百年，可利用自身優勢，加強兩地聯繫，推動香港進一步融入國家發展大局。

另外，民主派以往在專業界別佔明顯優勢，但今屆個人票改為團體票，多個票倉失守。民主派上屆全取的會計界，今日有立信德豪會計師事務所董事總經理陳錦榮，連同14人報名參選。

今屆新增的科技創新界，就有14名來自科創產業、研究等專業人士，組成「科創力量」參選，包括香港資訊科技聯會會長邱達根、中大醫學院副院長盧煜明、去年參選立法會的朱嘉盈等。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：陳宛彤

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