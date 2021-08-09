【疫苗接種】楊潤雄指美國教師工會轉軚撐強制打針　籲本港師生盡快接種

▲ 教育局局長楊潤雄今日（9日）再次呼籲學校教職員盡快接種疫苗。（楊潤雄facebook圖片）

政府早前公布要求全港中小幼教職員須於9月1日開學前，至少接種1劑新冠疫苗，否則須自費兩周一檢。教育局局長楊潤雄今日（9日）引述報道指，美國第二大教師工會最近更改立場，轉為贊成強制教職員打疫苗，以保護因年紀太小無法接種疫苗的兒童，籲大家為己為人，盡早行動。

楊潤雄在社交網站發帖表示，得悉教職員和部分同學正積極預約接種新冠疫苗，為新學年做準備。他表示感謝已接種疫苗的學校教職員、學生及家長，並再次呼籲仍未接種的持份者盡快接種，為個人、家人、學校及全港市民帶來更多保障。

他提及，因應政府延長26間社區疫苗接種中心的運作1個月，當局亦決定同步延長透過團體預約集體到社區疫苗接種中心接種疫苗，以及到校外展疫苗接種服務，以方便學校同工及適齡學生接種疫苗，而學生家長亦可陪同及參與，服務使用者可於9月30日前接種第1劑疫苗，並在10月份接種第2劑，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅