【綠置居】攪珠首10個中籤號碼出爐　頭3個號碼為54、23、20

▲ 綠置居今日攪珠。（房委會直播圖片）

「綠置居」鑽石山啟鑽苑2,112伙、青衣青富苑及柴灣蝶翠苑餘貨，以及市值低至一五折售的800伙租置公屋，今（10日）於fb直播攪珠儀式，決定申請人揀樓次序。

儀式由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，首10個號碼依順序為54、23、20、49、60、21、57、68、25、70。

已申請綠置居的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如綠表：G 00000 82）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼。

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綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙，以市值五折推售，售價118萬至385萬元。屋苑單位面積由184至481平方呎不等，平均呎價7,390元。房委會預留300伙綠置居單位，給一人申請者選購。「家有長者」家庭申請者，則有800個配額。

今期除了推售啟鑽苑，還有上期523伙餘貨單位（青衣青富苑516伙、柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於銷售計劃中推售。

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記者：陳梓蔚