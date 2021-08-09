【東京奧運】張家朗：今次奧運是意想不到的旅程　遇到挫敗不是孤身作戰

▲ （張家朗fb圖片）

東京奧運昨日（8日）正式閉幕，港隊以1金2銀3銅成績作結。在男子花劍個人賽奪金的張家朗在facebook撰文談到奧運的感想，指今次奥運對於他來說，是一次意想不到的旅程，可算是完成了自己定立的目標和家人的期望。

他說，最初立志做運動員時，奥運獎牌是遙不可及，他一步一步努力向著目標前進，雖然期間有遇到不少挫敗及氣餒的時候，但都知道身邊其實有很多人支持和愛錫自己，不是孤身作戰。

他指，今次得獎必須感謝體育學院團隊，劍擊總會，鄭兆康總教練，Greg教練及Maurizio教練。此外，亦要特別感謝恩師汪昌永教練及張寒教練，以及全港市民的支持。

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責任編輯：徐紹軒