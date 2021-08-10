【東京奧運】林鄭月娥：爭取體院新設施大樓2024年6月啟用　涉資9.9億元

▲ 林鄭月娥表示，爭取體院新設施大樓2024年6月啟用。（林宇翔攝）

東京奧運周日（8日）正式閉幕，港隊以1金2銀3銅成績作結。行政長官林鄭月娥表示，會加快興建體院新設施大樓，爭取提早兩年、有機會在2024年6月落成啟用。民政事務局會提早今年在立法會10月底休會前，向立法會財務委員會申請工程撥款，預計涉資9.9億元。她指，這是過去10年先後投放18億元擴建和重建體院設施，以及投放11億元興建單車館後，另一項重要的設施。

她表示，大樓可為體院增加淨作業樓面面積約9,000平方米，提供額外訓練設施，包括增加劍擊館範圍等，亦會擴大體院運動和醫學中心，為運動員提供額外住宿設施，亦會特設日間休息中心，讓運動員在訓練期間休息。

林鄭月娥又指，政府將會與賽馬會慈善信託基金共同斥資成立「能力提升基金」，涉及3億元由政府和賽馬會各分擔一半，精英和傷殘運動員亦可受惠。

她指，該基金適用於運動科研、運動醫學，以及予體院添置新器材，以提升精英運動員的能力和競爭力，備戰未來3年國際賽事包括2022年杭州亞運、2024年巴黎奧運、以及其他單項世界賽事。

林鄭月娥又提到，要確保精英體育能夠薪火相承、後繼有人，需在學校層面強化體育發展和加強學界的支持。民政事務局和教育局會盡快檢視如何在學校教育加強體育投入，和支持學界舉辦更多活動，同時在場地上給予更多的方便。她又指，當啟德體育園啟用完，相信有更多場地提供。

她續指，為了更好照顧全職運動員的求學需要，做到雙軌發展，政府要求大學資助委員會轄下8大院校為運動員提供更彈性的學習安排，目前已有170名現役運動員在各大專院校就讀。

隨著啟德體育園2023年落成啟用和社會大眾對運動的投入，林鄭月娥認為，香港在教練和裁判之外，更好將體育發展成一個事業、職業和產業，需要人材如場地管理、運動行政、運動科學和體育盛事舉辦等，民政事務局局長會成立一個工作小組，與商界和體育界探討香港體育產業發展和人力需求。

被問到政府未來會否購買奧運、亞運和世界盃的轉播權，林鄭月娥認同電視台轉播奧運，對運動員有激勵作用，也是體育發展的重要一環，政府未來會考慮相關因素，但相信奧運有香港運動員參與，相信爭議較少。她又指，採購播映權涉及談判過程，必須保密以免對方得悉意向而抬價，因此不會大張旗鼓公布是否採購。

林鄭月娥強調，政府支持體育發展肯定不是「三分鐘熱度」，又指自己在2006年出任民政事務局常任秘書長時，已負責推進體育發展，很多相關工作都是當時開展。她認為，只要有市民支持，熱度一定可以持續，又提到不少國際賽事受到疫情影響未能舉行，影響運動項目計分，當局會檢視精英運動項目的門檻。

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責任編輯：陳子謙