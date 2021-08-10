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【疫苗接種】林鄭月娥指第四波疫情已結束　港人應把握疫情空窗期盡快接種疫苗

社會 10:26 2021/08/10

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林鄭月娥表示，在未有第五波爆發前，港人應把握現時的空窗期，盡快接種疫苗，提升接種率。（林宇翔攝）

特首林鄭月娥今早（10日）行會前見記者，指現時的第四波疫情已結束，在未有第五波爆發前，港人應把握現時的空窗期，盡快接種疫苗，提升接種率。

她說，自從上周一宣佈了要建立抗疫的雙屏障後，包括要堅守外防輸入，做到滴水不漏以及提升疫苗接種率。在疫苗接種率方面，她早前已要求部分群體要接種疫苗，否則要自費作檢測，指很高興看到不同的企業、機構、大學等都有響應。港府在過去一周亦首次在商場進行疫苗接種，市民可以在毋須預約，即場接種；將長者的「即日籌」擴展至60歲或以上人士；疫苗接種中心將延長服務至十月底。

科大師生須提交疫苗接種或病毒檢測證明，否則禁止進入校園，詳情即看：【下一頁】

至於在外防輸入方面，她說，港府早前已將不同的地區分為高、中、低的風險地區，所有抵港人士登機前要有陰性檢測結果，接受檢疫及病毒檢測等；另暫停了港人在澳門及廣東省以外的內地地區以「回港易」計劃返港。

她指出，全球各地均出現變種病毒，有時候都會有百密一疏，故必須要透過疫苗接種而建立抗疫屏障，本港第四波疫情已經完全終止，另第五波疫情亦因為不同的措施而沒有在社區爆發，認為港人要把握現時的空窗期，盡快接種疫苗，提升接種率。

否則當出現第五波疫情時，大家的重心都會放到病毒檢測，屆時有針（疫苗）都未必可以大規模為市民接種。

林鄭月娥指，截至昨晚港府已為約352萬人接種首劑疫苗，佔51.9%合資格人士，認為有關情況仍然需要改進。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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