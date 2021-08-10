【新冠肺炎】英國跳水王子戴利奪金拍檔確診　李爾：4號起出現症狀以為是流感

▲ 英國跳水王子戴利的奪金拍檔李爾確診。

英國跳水王子Tom Daley戴利於東京奧運奪1金1銅，其中與戴利一同奪金的隊友李爾，在社交媒體上透露回國後就確診新冠肺炎。

▲ (新華社)

與戴利一同於東京奧運男子雙人10米高台跳水奪金的李爾，日前於Instagram透露自己一回英國就確診新冠肺炎。他提到早在去年就竭盡全力躲避疫情，不讓新冠病毒毀掉前往東京奧運參賽的機會。不過完賽回國後，他便覺得身體不舒服，雖然不算嚴重，但感覺像患上流感一樣，也覺得筋疲力盡。

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他又指，症狀於4號開始出現，因為情況不嚴重所以沒有多想，但隨著病情愈來愈嚴重，他決定去做檢測，結果確診。

至於拍檔戴利，暫時並無傳出確診消息。本港時間凌晨更上傳抵達英國機場及與朋友聚餐慶祝的片段。

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疫情關係，本屆東京奧運規定選手在完賽後48小時內需離境，故相信李爾於28日已搭飛機返回英國。目前尚未確定李爾被感染的時機，到底是在東京染上或是回到英國才染上，也讓外界擔心賽事期間與他密切接觸的戴利或其他運動員會否有染疫風險。據本港衞生防護中心，新冠病毒「潛伏期」估計大多是1到14天，最常見是5天左右。

新冠肺炎患者出現症狀的順序與流感、MERS及SARS不一

《Frontiers in Public Health》研究指，新冠肺炎患者的上消化道（即噁心、嘔吐）似乎較下消化道（即腹瀉）提前受到影響，與MERS和SARS正正相反。在4種疾病中，發燒及咳嗽一定會在腹瀉、噁心、嘔吐前出現。

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責任編輯：羅嘉欣