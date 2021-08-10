【型格酒店】西貢新開WM酒店似足泰國resort 私人天台擁無敵海景staycation精選

▲ WM 酒店的無邊際泳池，極具度假風情。（相片來源︰WM Hotel）

合家歡要過Staycation，兼想有泰國布吉歎靚resort的感覺，不妨考慮西貢新開的 WM 酒店(WM Hotel) ，剛於8月1日才試業開幕，坐擁無敵海景，超有度假Feel。

▲ WM Hotel 的三座建築群呈現「之」字形，充滿設計特色。(相片來源︰Courtesy Aedas)

WM 酒店由國際知名的建築設計所 Aedas（曾操刀西九龍站設計項目）打造，酒店的三座建築群呈現「之」字形，極為型格，環境寬敞舒適。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

酒店有5層高，擁有260個客房，共有9個房型，分別以綠色、藍色和橙色佈置，代表碧海、藍天和陽光，讓賓客彷如置身大自然的懷抱，而7成客房可享遼闊海景和寬敞露台，當中海景房及園景房更設備露台或花園，至於豪華 Studio 套房更設有頂層私人天台花園，度假感滿瀉。

▲ 小教堂佈置浪漫。（相片來源︰WM Hotel）

▲ 房內更可安排小帳幕，適合親子入住。（相片來源︰WM Hotel）

▲ WM 咖啡廳的精選套餐由$158起。（相片來源︰WM Hotel）

這裏還建有全港最長的無邊際泳池，已成為西貢的打卡熱點。建築群之間擁有兩個下沉式廣場，南側是婚禮花園，可以通往浪漫的小教堂，而北面是零售廣場，周邊有露天劇場，酒店將於8月1日起試業，現凡於 WM 酒店官方網頁預訂客房，所有房型均可享額外95折優惠，詳情可瀏覽官方網站。

WM Hotel

地址：西貢惠民路28號

電話︰2196 6888

房價︰豪華露台客房 $1,751起

記者︰馮柏偉