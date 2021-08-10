【MIRROR成員】12子人氣爆燈簽名成商機　網民開價100出售教主「非親筆」簽名

▲ MIRROR簽名商機無限？ 網民出售惡搞「非親筆」簽名。

人氣偶像男團MIRROR近日成為了全城追捧的對象，同時亦帶來了不少商機。近日一名網民於網上轉賣平台，出售Anson Lo（盧瀚霆）的非親筆簽名，接著吸引其他賣家仿效，網民確實創意無限。

男子組合MIRROR人氣高企，所到之處總是堆滿粉絲，他們所代言的產品亦被支持者和「前夫」們狂掃，刺激香港人消費。

【MIRROR成員】鏡粉效應一年拍過百廣告 MIRROR成吸金王出騷價曝光

▲ MIRROR人氣持續高企。（instagram圖片）

非親筆簽名竟開價$100

有網民於網上二手賣買平台Carousell發現，有賣家以「Anson Lo簽名（非親筆）」為題，出售一個手寫Anson Lo的字樣，定價$100。該帖文雖然已經刪除，但由於早被截圖，近日開始於網上流傳。

【力圖打排球】Lokman代MIRROR向鄧謝配下戰書 謝影雪+鄧俊文將迎戰力圖隊【有片】

▲ Anson Lo「非親筆」簽名。（網上圖片）

然後其他網民「有樣學樣」，開始推出各種「非親筆」簽名，被模仿的成員有姜濤、阿Jer（柳應廷）等，有些更非常「求其」，隨手拿起一張收據反面就簽起來。

【MIRRORXERROR】花姐曾祈求旗下藝人走紅 願望成真再盼16子：幸福快樂

▲ （經濟日報圖片）

亦有網民拿出Ian（陳卓賢）代言米線餐廳的宣傳紙，上面印有估計是Ian的字跡，讓名賣家則標著為「Ian Chan電子版簽名（非親筆）」。

【MIRROR星蹤】Ian王子吸引過千Hellosss逼爆商場應援 陳卓賢逆市創業愛情事業兩得意

▲ Ian電子版非親筆簽名。（網上圖片）

此外，有網民趁機「抽水」，以$120出售「吳亦凡入獄前簽名（非親筆）」，備註更寫上：「我的很大，你要忍一下。By 吳簽」

【MIRROR X ERROR】肥仔誤將排球擊中高層魯庭暉 ERROR謙稱新人不與TVB比較【有片】

▲ MIRROR真親筆簽名海報。（網上圖片）

暫時未見有任何「非親筆簽名」賣出，但見到平台上有許多MIRROR相關的物品出售。其中於今年舉行的演唱會海報，上面簽滿了12子的真簽名，賣家標價為港幣$10000，但暫時仍未售出。

不過，網上開賣的「簽名」相，都註明是「非親筆簽名」或者非充心詐騙，但鏡粉也別因太迷戀偶像而中招。

【大叔的愛】教主盧瀚霆千字文剖白對阿牧不捨 Anson Lo：真係好享受演戲！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：柳應廷專訪