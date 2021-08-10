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【視后離巢】疑因工作減少及憂網民攻擊　傳唐詩詠約滿TVB萌去意

娛樂 10:23 2021/08/10

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傳唐詩詠有意離巢。

TVB視后唐詩詠欲離巢！在2018年憑《不懂撒嬌的女人》摘「萬千星輝頒獎禮」最佳女主角的唐詩詠，近年拍劇機會不斷，但近一年曝光率相對減少，今日有報導指唐詩詠考慮多個因素後，有意約滿後離巢發展。

《不懂撤嬌的女人》令唐詩詠人氣急升。

【人貓永別】唐詩詠難捨愛貓「金仔」逝世　發文悼念毛孩：未懂放下學好擁抱

廣告收入減少

唐詩詠加入TVB 17年，自18年成為視后，演出機會不斷，但有報道指， 唐詩詠這兩年拍了4部劇包括跟馬國明合作《白色強人II》，仍未排期播出，而《我家無難》暫定9月播出，致曝光機會大減。

現時唐詩詠仍在拍攝劇集《隱形戰隊》，然而在拍劇以外，唐詩詩近期廣告收入不少，跟當年摘視后後的風光大不相同。

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加上她考慮到不少TVB藝人都受網民抵制，致令廣告商在邀TVB藝人時，有多一重顧慮，因此令唐詩詠拍劇以外的工作機會大減，她亦擔憂自己會成為網民攻擊目標。

唐詩詠跟TVB合約期快滿，加上有指她獲邀加盟新公司，故唐詩詠對離巢亦心思思，不過其身邊人就勸她三思，故現時唐詩詠仍對續約一事採拖字訣。

同場加映：柳應廷訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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