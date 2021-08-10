【智能愛人劇透】第7集劇情預告　阿寶查出真犯人還學禮清白

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第6集講到保安主管指好賭的學禮偷手錶，學禮回到家中，古家眾人亦認定他是小偷。

第7集（11/8）

學禮接受審訊，智能保安Rocky出庭作證，此舉為社會帶來爭議。

在家廉和阿寶的努力下，終於找到名錶失竊案的真正犯人，還學禮清白。

奇點科技老闆Bruce研發了新的追蹤系統，標基直指阿寶行蹤早晚會被發現，除非找到原廠設計圖，徹底更改其裝置。

為取得公司伺服器的密碼偷出設計圖，家廉打算從多姐身上着手。

《智能愛人》第6集劇情 上一頁