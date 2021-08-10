【智能愛人劇透】第7集劇情預告 阿寶查出真犯人還學禮清白 娛樂 10:42 2021/08/10 分享： 熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第6集講到保安主管指好賭的學禮偷手錶，學禮回到家中，古家眾人亦認定他是小偷。 第7集（11/8） 學禮接受審訊，智能保安Rocky出庭作證，此舉為社會帶來爭議。 在家廉和阿寶的努力下，終於找到名錶失竊案的真正犯人，還學禮清白。 奇點科技老闆Bruce研發了新的追蹤系統，標基直指阿寶行蹤早晚會被發現，除非找到原廠設計圖，徹底更改其裝置。 為取得公司伺服器的密碼偷出設計圖，家廉打算從多姐身上着手。 《智能愛人》第6集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】視后李佳芯超強喜感盡發揮 Ali爆粗鬧豬肉佬：我嘟你個嘟嘟【有片】 12:41 2021/08/05 【智能愛人】視后李佳芯超強喜感盡發揮 Ali爆粗鬧豬肉佬：我嘟你個嘟嘟【有片】 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 19:25 2021/08/09 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 你可能感興趣 【智能愛人】視后李佳芯超強喜感盡發揮 Ali爆粗鬧豬肉佬：我嘟你個嘟嘟【有片】 12:41 2021/08/05 【智能愛人】視后李佳芯超強喜感盡發揮 Ali爆粗鬧豬肉佬：我嘟你個嘟嘟【有片】 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 19:25 2021/08/09 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 智能愛人 電視劇 TVB