【沉迷網絡】14歲網紅女兒IG擁170萬粉絲　靚媽怒刪社交帳戶︰不想她迷失網絡世界

▲ 一名巴西媽媽刪除女兒擁有170萬粉絲的社交媒體賬戶。

現在不只成年人擁有幾個社交媒體帳戶，青少年也愛上社交平台。巴西一名年僅14歲的網紅在社交媒體擁有多達170萬粉絲，她的媽媽早前決定刪除女兒的社交平台帳戶，只因不想女兒迷失於網絡世界，希望她回到現實生活認識真正的自己。雖然媽媽用心良苦，但此舉引來網民抨擊，認為媽媽的行為太激進。

網絡世界認識自己不真實

據英國《每日郵報》報道，巴西媽媽Fernanda Rocha Kanner育有兩子一女，她的14歲女兒Valentina在網上以Nina Rios之名爆紅，其TikTok和Instagram帳戶已經積累了約170萬粉絲。可是Fernanda有感女兒沉迷社交媒體不健康，因此採取嚴厲的措施，就是直接刪除女兒的社交媒體賬戶。她指出︰

我認為即使對成年人來說，將自我價值建立在網絡上的反饋並不健康，更何況是青少年。

▲ Fernanda（右）與14歲女兒Valentina（左）看來像姊妹。（Fernanda IG圖片）

媽媽覺得只有14歲的女兒在網絡世界認識的自己並不真實，當有200萬從未見過的人，以為他們認識自己時，那就更危險，更容易迷失自己了。她知道是時候刪除女兒的社交賬戶，當她登入女兒的社交帳戶時，看到30張「相同」的自拍照和任何人都可以跳到的舞步，更確定自己的決定沒錯︰

我不希望她為有問題的產品賣廣告，也不希望我聰明的女兒像訓練有素的狒狒一樣跳舞。

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女兒脫離社交媒體感覺良好

Fernanda同意自己的行為較激進，卻是必要的。Valentina最初對於媽媽決定刪除她的賬戶感到很生氣，但後來覺得脫離社交媒體感覺良好，她不確定何時或會否再回到社交媒體。

其後Fernanda收到很多女兒粉絲的留言及私訊，詢問為何Nina Rios「失蹤」了，亦有不少網民批評媽媽「自私又自負」、「佔有慾極強」、「媽媽嫉妒女兒」、「結束了女兒的夢想」等。另一方面她的行為得到了其他母親的稱讚，因為她們的孩子顯然一樣受社交媒體影響。Fernanda在自己IG寫道︰

女兒不受網絡毒害了，我會繼續做我認為對孩子最好的事情。

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責任編輯：王明芳