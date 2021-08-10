【香港小姐2021】馮盈盈向海嵐任導師爭組員　首玩真人騷網民指似《全民造星》

▲ TVB年度盛事《香港小姐競選2021》破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，有網民認為節目抄足ViuTV的《全民造星》。

TVB年度盛事《香港小姐競選2021》破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，特意找來歷屆港姐級導師曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒、張秀文、朱晨麗、馮盈盈及何依婷，為今屆港姐特訓及分享心得。

對於港姐首度以真人騷方式進行，不少網民認為此舉令大家有新鮮感，但亦有網民認為跟ViuTV的皇牌節目《全民造星》非常相似。

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港姐級導師領軍

《香港小姐競選2021》以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，一連8集真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》會於8月9至12日及8月16至19日晚上10時30分播映，而準決賽及決賽將於8月22日及9月12日舉行。

昨晚（9日）剛播出首集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，28位入圍佳麗獲安排入住西貢一間酒店，並由向海嵐與朱晨麗、劉倩婷與張秀文、曹敏莉與何依婷、張嘉兒與馮盈盈領軍及分成四組參與為期11天的「Stay Battle」，出戰有別傳統的破格挑戰及任務爭奪Stay名額。

佳麗亦會接受師姐莫可欣、麥美恩、歐陽妙芝、李嘉慧個別精心安排的口才、Catwalk、Parade訓練，以及與師姐黃嘉雯、謝嘉怡分享美容心得。

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被指抄足《全民造星》

主持陳凱琳為每位出場佳麗讀出其獨一無二的Hashtag，再由出場佳麗以自選造型在台上自我介紹，並由各組星級導師以㩒燈方式爭取目標佳麗入組。未被選中的佳麗則會進入危險區，待有剩餘位置時再讓導師挑選入組。

晉級賽將根據眾佳麗在自我介紹、龍舟比賽、水上catwalk、水底攝影及畢業表演等不同任務的表現，以及個人進步、膽量等其他準則評定分數，並分四輪作決定。

晉級賽評審團的評審有電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸。

首集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》播出後，引來不少網民討論，網民認為今屆港姐跟往年的舉辦方式不同，給予大家耳目一新的感覺，提議未來也可以各種方式舉行。不過有網民則指今屆的港姐真人騷按照ViuTV的皇牌節目《全民造星》作藍本，完全將節目照抄十足，欠缺創意。

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