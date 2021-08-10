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【東京奧運】政府會考慮多項因素購買轉播權　林鄭月娥：政府支持體育發展非「三分鐘熱度」

社會 11:12 2021/08/10

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林鄭月娥表示，政府支持體育發展非「三分鐘熱度」。（林宇翔攝）

政府今年首次斥資購買東京奧運轉播權，被問到政府未來會否購買奧運、亞運和世界盃的轉播權，行政長官林鄭月娥認同電視台轉播奧運，對運動員有激勵作用，也是體育發展的重要一環，政府未來會考慮相關因素。她又指，採購播映權涉及談判過程，必須保密以免對方得悉意向而抬價，因此不會大張旗鼓公布是否採購。

林鄭月娥強調，政府支持體育發展肯定不是「三分鐘熱度」，又指自己在2006年出任民政事務局常任秘書長時，已負責推進體育發展，很多相關工作都是當時開展。她認為，只要有市民支持，熱度一定可以持續，又提到不少國際賽事受到疫情影響未能舉行，影響運動項目計分，當局會檢視精英運動項目的門檻。

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責任編輯：陳子謙

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