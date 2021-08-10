【交通意外】元朗輕鐵撞傷過路女子　涉事車長暫調離駕駛職務助警方調查

▲ 元朗有一列輕鐵撞傷過路女子，涉事車長暫調離駕駛職務助警方調查。（網上圖片）

元朗昨晚（9日）發生交通意外，一名女子疑踩單車時被輕鐵撞到並捲入車底，多條輕鐵路線一度需要改道。港鐵表示，十分關注事件，已派員聯絡及慰問傷者。警方現正就事件進行調查，港鐵會全力配合。有關輕鐵車長已暫時調離駕駛職務，以協助警方調查。

港鐵指出，昨晚（9日）約6時30分，一輛行走761P路綫的輕鐵，正由天逸站開往元朗方向，駛到豐年路站前的行人過路處時，依循交通燈號前進。期間，輕鐵車長察覺前方突然有一名正推著單車的人士橫過行人過路處，雖即時剎停車輛，但仍然撞到該名人士。

事發後，輕鐵車務控制中心即時通知警方和安排職員前往現場提供協助。傷者由消防員救出後被安排送院治理。 事件處理期間，4條輕鐵路綫610、614、615 及761P務需要改道，不停塘坊村至元朗站路段。

港鐵安排了免費接駁巴士行走洪天路緊急月台及元朗站，接載受影響乘客。待警方完成調查及清理現場後，輕鐵服務在晚上約7時20分逐步回復正常。

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責任編輯：陳子謙