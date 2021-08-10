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【Mirror狂熱】鏡粉媽媽想買姜濤代言月餅　阿仔搶購失敗遭埋怨：少少嘢都做唔到

親子 12:41 2021/08/10

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兒子買不到姜濤代言月餅，遭鏡粉媽媽埋怨。

男團Mirror近年人氣愈來愈高，吸納不同年齡層的「鏡粉」。一名港男日前在「香港討論區」發文，指媽媽近來愛上Mirror，得知姜濤代言月餅，欲購買一盒。然而該款月餅已火速售罄，樓主惟有回覆媽媽「買唔到」，遭媽媽埋怨「少少嘢都做唔到」。

樓主形容媽媽「徹底愛上咗Mirror」，要求他購買姜濤月餅。該款月餅在推出當日，已吸引大批粉絲搶購並火速售罄，有「黃牛黨」甚至以過千元炒賣月餅，可見月餅十分搶手。

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媽媽批評兒子無用

由於月餅早已售罄，樓主只能回覆媽媽「買唔到，一早賣晒」。媽媽聽後發脾氣，批評兒子「少少嘢都做唔到」。樓主感嘆「啲女人真係無論咩年紀都係咁麻煩」，又指月餅炒價過千，呻「月餅都賣咁貴，搶錢咩！」。

現時二手拍賣平台上有該款月餅出售，開價由600至1000元不等，個別極端叫價達3000元。不少網民認為炒價誇張，「成千蚊又真係貴咗啲」、「好貴」；有網民建議樓主自行設計月餅盒，「買4張yes卡放入月餅盒，外面再貼姜濤貼紙。唔計月餅盒，成本唔使廿蚊」。

同場加映：

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責任編輯：王明芳

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