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【小巴驚魂】凌晨遇上大埔危險小巴　乘客：司機睇住片揸車播到好大聲

健康 11:45 2021/08/10

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一名網民在大埔乘搭小巴時， 發現司機用手機播影片，一邊看，一邊駕車。

深夜回家，最怕遇上「亡命小巴」！今日（10日）凌晨約1時，一名網民在大埔乘搭小巴時，發現司機用手機播影片，一邊看，一邊駕車，為行車安全感到憂慮，故發文詢問投訴方法。網友紛紛留言指，此行為絕不能姑息，並直言「一定要反映，你可能救了一車人！」

該名網民在facebook群組發文表示，今天（8月10日）凌晨1時8分，乘搭新界區專線小巴20C往大美督（原稱「大尾篤」）方向。乘車期間，他目睹司機把手機放在胎盤前面，並播著影片，直言「佢（司機）睇片仲播到好大聲」。他拍照作證，欲投訴對方，下車後再拍照，惟車牌看得不太清楚。事主發文表示：

第一次見司機睇住片揸車，應該去邊到投訴？我又唔想阻佢開車。

網友均支持事主投訴，有人提出，應立即記下車牌號碼和事發時間，打「1823」投訴即可。另有人建議向「交通投訴組」反映，事主表示會嘗試投訴。＇也有人認為司機涉危險駕駛之嫌。事主回覆網友時指，雖然該名司機的行為「未有搞出人命，但都唔係咁好」。

事主拍下小巴車牌（facebook群組「大埔 TAI PO」）

據資料顯示，20C是來往大埔墟站和大美督的新界區專線小巴。據運輸署的資料，司機駕駛汽車的方式，顯然大有可能對其他道路使用者、車上的乘客或司機本身造成受傷的危險，或對財產造成嚴重損害。司機駕駛汽車的方式，遠遜於一個合格而謹慎的司機會被期望達到的水平，及對一個合格和謹慎的駕駛者而言，該方式駕駛汽車屬危險是顯然易見的，例如︰不理會交通情況、不理會交通訊號的指示。

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責任編輯：羅嘉欣

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