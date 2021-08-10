【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思　阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓

▲ ERROR成員阿Dee31歲生日應援別具心思，粉絲送「罐頭山」予流浪貓。

ERROR成員何啟華（阿Dee）今日（8月10日）31歲生日，Dee哥的粉絲「羊群」們除了為他買下廣告燈箱祝賀，還特別以阿Dee之名向慈善團體「香港群貓會」送上貓罐頭金字塔，十分有意義。

該團體為了回報「羊群」，把最近收到的4隻男性流浪貓以四位ERROR成員來命名。

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▲ 「羊群」（雯雯）為阿Dee準備的生日應援。（Facebook圖片）

阿Dee生日應援

今日（8月10）是ERROR成員阿Dee的31歲生日，人氣高企的MIRROR與ERROR每有成員生日，他們的粉絲後援會定會為他們大肆慶祝。

阿Dee的粉絲「羊群」（又稱雯雯）把阿Dee的生日改名為「真主誕」，有部份粉絲為阿Dee安排了巴士站燈箱應援，另外又準備了應援杯套於手搖飲品店派發，後援會的會長則於今日遊走港九新界派發應援物品。

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▲ 阿Dee於節目中勝出，獲得一噸啤酒山。（instagram圖片）

送暖助流浪貓

而當中最具意義的，是有「羊群」以阿Dee之名，為收留流浪貓的慈善團體「香港群貓會」送上「罐頭山」。

此舉相信概念是來自於節目《ERROR自肥企画》中，因為在其中一集，阿Dee勝出遊戲獲得的一噸啤酒，多箱啤酒堆起如一座啤酒山。

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▲ 模仿阿Dee的啤酒山自拍。（《香港群貓會》Facebook圖片）

「羊群」親手寫上心意卡：「感激各位為毛孩不遺餘力，羊群藉著DeeGor何啟華生日這個普天同慶的日子略盡綿力，希望能夠幫助到毛孩們，亦同時感謝大家無私的付出。勿忘初心，堅持！祝願毛孩們健健康康，早日找到好歸宿。」

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▲ 被改名為DeeGor的貓貓。（《香港群貓會》Facebook圖片）

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「香港群貓會」在其Facebook專頁貼出「罐頭山」的照片，並撰文答謝「羊群」：

從前，只有聖誕新年節日，群貓貓先有得加餸。今年開始，突然多了很多個重要日子要慶祝！繼上星期皮皮誕，今天八月十日是Error的何啟華Dee Gor生日！ 他的羊群送給他的，是罐罐金字塔，將祝福歡樂與貓分享。沒有什麼禮物，比這様的更有意思。踫巧我們上星期有四隻男孩入室，曳到不得了，宇宙最曳，以宇宙天團命名，殊不為過。就由黃貓DeeGor代全體貓貓多謝羊群，祝福何啟華！何啟華世一！最後，送上毛毛大叔的監工照片。知佢咩料啦！

▲ 「ERROR」四子。（《香港群貓會》Facebook圖片）

「香港群貓會」除了貼出一張「ERROR」四隻貓貓的合照，另外單獨發放了一張改名為「DeeGor」的貓貓照片，非常可愛。

「羊群」此舉獲得大批網民讚賞：「好過賣巴士郵輪廣告十倍，粉絲高汁（質）！」亦有網民表示：「希望以後都多啲依類型應援，比起單單一個廣告牌應義重大。」

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▲ 花姐隔空向阿Dee送吻。（instagram圖片）

花姐送吻賀生日

而「壽星」阿Dee今日在instagram轉發了隊友肥仔（梁業）與經理人花姐（黃慧君）的影片，在影片中花姐向阿Dee送吻，更意外「出賣」了在旁邊的姜濤落手黏眼睫毛的畫面。

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