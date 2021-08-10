【2021放暑假】九龍香格里拉大酒店推出酒店小職人體驗住宿假期 $1,900起包酒店$1,000餐飲消費額及好玩活動【附預訂連結】
休閒消費 15:40 2021/08/10
今年暑假有不少酒店推出各種有趣親子Staycation，九龍香格里拉大酒店也不例外，設計了一個名為酒店小職人體驗住宿假期，可讓小朋友投入一日小員工體驗，讓他們化身小廚神為父母下廚，於灘萬日本料理自制壽司卷物及日式雞肉茶碗蒸，或於Angelini學習烹調正宗意大利美饌，發揮無窮「煮」意！
客人更可於餐廳細嘗孩子的製成品及晚餐套餐、享價值$1,000之酒店消費額、每日早餐、特色糖果禮品盒以及免費參與一系列精彩兒童活動，讓仲夏親子遊歷更添姿彩。
住宿假期由$1,900起，優惠包括：
- 客房一晚住宿
- 兩位成人及一位兒童享用每日早餐
- 特色糖果禮品盒
- 一位兒童於灘萬日本料理、Angelini或香宮參與烹飪學堂
- 兩位成人及一位兒童於灘萬日本料理、Angelini或香宮享用晚餐套餐
- 獲贈小廚師帽及圍裙一套
- 參與一系列有趣的兒童活動
此優惠適用於由即日起至2021年9月30日期間，逢周日至三入住。查詢或預訂，請按此連結或電郵至reservations.ksl@shangri-la.com與訂房部聯絡。
撰文：郭秀芳