【2021放暑假】九龍香格里拉大酒店推出酒店小職人體驗住宿假期　$1,900起包酒店$1,000餐飲消費額及好玩活動【附預訂連結】

▲ 九龍香格里拉大酒店推出「酒店小職人體驗住宿假期」，體驗做廚師的一天工作。(酒店提供)

今年暑假有不少酒店推出各種有趣親子Staycation，九龍香格里拉大酒店也不例外，設計了一個名為酒店小職人體驗住宿假期，可讓小朋友投入一日小員工體驗，讓他們化身小廚神為父母下廚，於灘萬日本料理自制壽司卷物及日式雞肉茶碗蒸，或於Angelini學習烹調正宗意大利美饌，發揮無窮「煮」意！

客人更可於餐廳細嘗孩子的製成品及晚餐套餐、享價值$1,000之酒店消費額、每日早餐、特色糖果禮品盒以及免費參與一系列精彩兒童活動，讓仲夏親子遊歷更添姿彩。

▲ 還有不少好玩設施。(酒店提供)

住宿假期由$1,900起，優惠包括：

客房一晚住宿

兩位成人及一位兒童享用每日早餐

特色糖果禮品盒

一位兒童於灘萬日本料理、Angelini或香宮參與烹飪學堂

兩位成人及一位兒童於灘萬日本料理、Angelini或香宮享用晚餐套餐

獲贈小廚師帽及圍裙一套

參與一系列有趣的兒童活動

此優惠適用於由即日起至2021年9月30日期間，逢周日至三入住。查詢或預訂，請按此連結或電郵至reservations.ksl@shangri-la.com與訂房部聯絡。

撰文：郭秀芳

