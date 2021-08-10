【好人好事】 乘客忘戴口罩感徬徨想落車　獲暖男車長贈私伙卡通靚口罩解窘

▲ 新巴何車長日前送口罩給乘客，獲乘客事後表揚。

好人好事，日前一名女乘客收工時太心急，忘記戴口罩就登上巴士，直到被前方乘客投訴才驚覺自己沒有戴口罩，一時徬徨無助，幸獲車長拿出私伙口罩解燃眉之急。

一名網民日前在Facebook群組發帖指，自己匆匆忙忙趕收工，忘記戴口罩。直到她登上城巴962X線巴士並支付車資後，被前方女乘客向車長投訴，才驚覺自己未有戴口罩，而身上又沒有後備口罩，於是就向車長要求落車。此時車長非但沒有開門，更從袋中掏出一個口罩送給事主，令事主大為感動：

司機超好心又溫柔，係咁摷佢個袋，送咗個口罩俾我，好靚好實淨好厚，好想表揚呢位城巴962X司機哥哥。

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城巴其後亦公開在Facebook專頁表揚該位何姓車長，描述當時情形，指何車長見外面正下大雨，心想如果乘客落車一定會很狼狽，於是從自己袋中拿出一盒全新口罩，並送了一個很得意的卡通款式口罩給這位乘客。帖文更引述何車長表示，多謝該位乘客給他機會幫人，又稱：

人同人之間最緊要係互相幫助，只要每人都行多一步，社會就會連「城」一線。

最後，城巴亦表揚何車長如此細心照顧每一位乘客的需要，大讚何車長是「疫境暖男」。

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責任編輯：羅嘉欣