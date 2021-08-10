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【對照記】為丈夫被嘲軟飯王開腔反擊　胡杏兒：他絕對可以不上班

娛樂 12:28 2021/08/10

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胡杏兒近年多在內地工作。

胡杏兒近日接受劉嘉玲主持的內地訪談節目《對照記》訪問， 在節目中，與胡杏兒談到事業、愛情等話題，而剛誕下第三胎的杏兒，提到產後兩個月即上內地開工，丈夫李乘德被網民嘲諷一事而開腔回應。

事實早前就有網民在李乘德的社交平台留言，指對方靠太太工作，嘲諷他為「軟飯王」，令李乘德禁不住要回應。

胡杏兒今年誕第三胎。（取自IG）

【BB來了】胡杏兒第三度做媽媽　直言分娩比以前辛苦：收山不會再追

讚老公努力養家

李乘德留言：「多謝關心。可能你唔知，本人用心做嘢做咗幾十年。現在有幾間公司，條隊唔算好大，得幾十人。但托賴，今年的生意唔錯，可以畀到少少時間我陪小朋友。家庭和小朋友係最重要。希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心。得閒落去飲杯嘢。我請。祝你健康開心快樂。」

而杏兒亦以英文留言為丈夫平反，指老公一向在網絡媒低調，但把帳戶設為公開，是想支持杏兒的粉絲，可以知道她們的事情。

杏兒又強調丈夫多年辛勞早已「不用做」，指對方一直努力養家，成功建立事業，付出很多心機，如果他不想上班，是絕對有條件的。」

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丈夫承受很多壓力

胡杏兒在跟劉嘉玲的訪談節目中，表示會盡力去平衡工作，回想生了第三胎後的第二個月，便起行回內地工作，杏兒說：「老公很支持我，當時自己很牽掛家中的兩名小朋友，自己也很心疼老公，反而老公很贊成及支持我把握現有的工作機會，在我眼中我的老公是101分的好老公，他對我不斷的支持及鼓勵，老公曾跟我說：『孩子不是我的第一位，你才是我的第一位』。 」

杏兒指：「我亦很心疼我的丈夫，因為他娶的是一名藝人，受很多外界壓力，閒言閒語，相反老公為我犧牲更加多。」提到年過40歲後，在演戲上是否一個人生關後口，杏兒說：「只要自己喜歡演戲便會繼續去演。」

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胡杏兒提到與嘉玲姐一席話的感受，她說：「之前沒有與嘉玲姐合作過，只是首映禮碰過面，當然嘉玲姐是我很敬重的前輩，今次接受她邀請甚榮幸，未見面之前有點緊張。見面很開心，覺得嘉玲很友善，很照顧後輩，與她聊天很高興，她有問候我近況，她表示因看過《演員請就位2》後，便想到邀請我今次做她的嘉賓。」

同場加映：柳應廷訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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