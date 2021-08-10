【新冠肺炎】消息：今日無新增源頭不明個案 下午不設疫情記者會
社會 12:52 2021/08/10
新冠肺炎疫情稍緩，消息指，本港今日（10日）無新增感染源頭不明個案，持續6日本地零感染，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。
昨日（9日）無新增2宗確診個宗，均涉及輸入個案，分別於羅馬尼亞及俄羅斯抵港，其中一人早前在港接種兩劑復必泰疫苗；另一名7個月大俄羅斯抵港女嬰亦確診，檢出帶L452R變種病毒。詳情請見【下一頁】
港府早前於24間社區疫苗接種中心提供長者「即日籌」，予70歲以上長者毋需預約到中心接種；昨日公布周三(11日)起將進一步下調即日籌年齡組別，向60歲或以上人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。詳情請見【下一頁】
同場加映，30多歲男子患肝癌，港大研究人工智能助診斷：
緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：陳正怡