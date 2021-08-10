  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今日無新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 12:52 2021/08/10

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本港昨日增兩宗輸入個案，其中一人抵港前已接種兩劑復必泰疫苗。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情稍緩，消息指，本港今日（10日）無新增感染源頭不明個案，持續6日本地零感染，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

昨日（9日）無新增2宗確診個宗，均涉及輸入個案，分別於羅馬尼亞及俄羅斯抵港，其中一人早前在港接種兩劑復必泰疫苗；另一名7個月大俄羅斯抵港女嬰亦確診，檢出帶L452R變種病毒。詳情請見【下一頁

港府早前於24間社區疫苗接種中心提供長者「即日籌」，予70歲以上長者毋需預約到中心接種；昨日公布周三(11日)起將進一步下調即日籌年齡組別，向60歲或以上人士派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種新冠疫苗。詳情請見【下一頁

同場加映，30多歲男子患肝癌，港大研究人工智能助診斷：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【疫苗接種】林鄭月娥指第四波疫情已結束　港人應把握疫情空窗期盡快接種疫苗
今日 10:26
【疫苗接種】林鄭月娥指第四波疫情已結束　港人應把握疫情空窗期盡快接種疫苗
【新冠肺炎】今日新增兩宗輸入個案由美國及日本抵港　一人已接種復必泰
14:16 2021/08/08
【新冠肺炎】今日新增兩宗輸入個案由美國及日本抵港　一人已接種復必泰
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案一人已接種復必泰　另涉7個月大女嬰檢出L452R
14:19 2021/08/09
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案一人已接種復必泰　另涉7個月大女嬰檢出L452R

你可能感興趣

【疫苗接種】林鄭月娥指第四波疫情已結束　港人應把握疫情空窗期盡快接種疫苗
今日 10:26
【疫苗接種】林鄭月娥指第四波疫情已結束　港人應把握疫情空窗期盡快接種疫苗
【新冠肺炎】今日新增兩宗輸入個案由美國及日本抵港　一人已接種復必泰
14:16 2021/08/08
【新冠肺炎】今日新增兩宗輸入個案由美國及日本抵港　一人已接種復必泰
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案一人已接種復必泰　另涉7個月大女嬰檢出L452R
14:19 2021/08/09
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案一人已接種復必泰　另涉7個月大女嬰檢出L452R
BioNTech 疫苗 新冠肺炎 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】