【開心大綜藝】逾10男女藝人水上大混戰　陳嘉桓與志偉愛將波波水著鬥身材【多圖】

▲ 《開心大綜藝之暑假玩到盡》

自從曾志偉及王祖藍加入TVB分別任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）及集團首席創意官後，大台近月在綜藝節目推出多項節目，包括《好聲好戲》、《盛‧舞者》、《明星運動會》、《聲夢傳奇》，以及昨晚（8月9日）首播的港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》等。

可是當時宣傳的重頭綜藝節目《開心大綜藝》的口碑及收視卻一直較弱，之後更因節目調動及東京奧運的關係，《開心大綜藝》自6月20日一直暫停播出，似是已無聲告別。不過在周日（8月15日）晚上8時半，終於以有一共四集的特別版《開心大綜藝之暑假玩到盡》回歸。

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男女藝人騷身材

《暑假玩到盡》此新節目由林盛斌及區永權主持，每集至少請來10名藝人擔任嘉賓，接受各項水上挑戰。據悉為增加新鮮感及配合玩到盡主題，製作組每集碌爆人情卡邀請藝人好友任嘉賓。

而且每集的水上遊戲亦會有一定程度變化，更會加插小遊戲，讓負方有「一鋪翻身」機會。

首集嘉賓有黃美棋、陳嘉桓、蔚雨芯、游嘉欣、林秀怡、羅毓儀、郭子豪、楊潮凱、翟威廉、周志康，以及曾被志偉點名讚的「波波」黃婧靈（前名：黃凱儀）。

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遊戲節目拍攝當日，以陳嘉桓、蔚雨芯及林秀怡，水著Look最有睇頭，大方地騷天賦本錢。反而一向出上圍驕人的「波波」黃婧靈今次較保守，泳衣外再加一件衫把美好身材遮蓋。至於男子藝人，楊潮凱與郭子豪大騷麒麟臂。

據知眾藝人會分成兩組進行男女水上混戰，四名男藝人將分成兩組並擔任隊長，女藝人則透過玩遊戲決定能否加入心水隊伍，最終子豪及志康隊成功吸引更多女組員埋身，熱身賽先贏1 Round。

同場加映：Jer專訪