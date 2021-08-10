【和味家居】男裝郵購網站開闢家居市場　搜羅日本家品蝸居變日式部屋

▲ 大型國際男裝郵購網站mrporter，特設了一個名為「by Japan」的欄目，引入的家品全是來自日本的傳統工藝。（圖片由品牌提供）

日本，是不少香港人幾乎每年都會必去的國度，可惜的是疫情當道，大家何時再可以暢遊東洋國還是未知之數，不過，與其每晚夢中思念，倒不如將家居來一個徹徹底底大和風，最近男裝郵購網站mrporter就搜羅了不少日本傳統家品，建立起一個名為「by Japan」欄目，將日本的傳統家品工藝發揚光大。

▲ 大型國際男裝郵購網站mrporter，特設了一個名為「by Japan」的欄目，引入的家品全是來自日本的傳統工藝。（圖片由品牌提供）

一直以來，無論是西方社會、還是我們居住香港，對於來自日本的設計和產品都充滿信心，甚至將它等同於優質的代名詞。的確，日本在傳統文化和工藝保育方面比其他國家來得更是重視，雖然職人在今天的生活仍是艱辛困難，但他/她們仍然可以依靠傳統的手工藝得以過活，而且坊間亦視這一批職人為社會上不可多得兼值得大家肅然起敬的傑出工作者。

而為了發揚日本傳統文化，今次郵購網站mrporter就找來當地一些滿有歷史的家具品牌，然後將它們劃分為幾個部分，包括瓷器、玻璃、木器和酒器等加以推廣，雖然網站所引入的品牌，大部分對我們來說是非常的陌生，但結集於一起時，就會令我們明白到，這些售價不太昂貴的日本傳統家品品牌緣何成為當地的經典。

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隨手拈來的例子是當中有一個名為小泉硝子製作所（Koizumi Glass）的品牌。話說100年前的日本明治時代，雖然西方知識大量湧入日本，但部分人覺得不想太依賴外國的進口貨，於是毅然創立本土品牌，小泉硝子製作所就是當時其中的一家本地品牌，同時亦是少數在當時能夠掌握耐熱玻璃溶解技術的公司。

而百年過後，小泉硝子製作所的玻璃生產技術仍然堅持用古法炮製，例如讀者們在文中看到的咖啡瓶，瓶身的設計與德國的Chemix有著異曲同工的地方，但小泉硝子製作所的出品不使用濾紙，而改用棉織濾布，使咖啡油脂感更重和濃烈，把手方面，由Chemix的竹片，換成出自神奈川縣皮革工作室URUKUST所生產的隔熱鹿皮手把，整體上提升了觀感度。

而從這個例子可見是次郵購網站找來的一批日本家具品牌，全都有著豐厚的歷史，加上售價合理，本地的日式家具迷，絕對不容錯過是次的入貨機會。

產品查詢：www.mrporter.com

記者：何偉雄