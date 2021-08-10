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【疫苗接種】黎青龍呼籲長者盡快接種疫苗　強調穩定的長期病不影響接種

社會 12:14 2021/08/10

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港大學榮休教授、李嘉誠醫學院內科學系名譽臨床教授黎青龍接受衞生署衞生防護中心訪問。（衞生防護中心訪問擷圖）

港大學榮休教授、李嘉誠醫學院內科學系名譽臨床教授黎青龍接受衞生署衞生防護中心訪問，解答有關長者接種新冠疫苗的數個常見問題，並呼籲長者接種疫苗。

有關問答如下：

Q：有沒有研究顯示長者接種疫苗是安全？

我們的研究證實（長者接種疫苗）是安全，至於如何安全，是綜合了世界不同的疫苗研究，得出的結果都顯示是安全的。老人家和青年人都一樣，沒有特別危險性。很多研究指，接種與否的副作用（醫療事故比率）都是一樣

Q：長期病患的長者接種新冠疫苗會否很危險？

長者不論患有什麼病，只要穩定就可以接種，三高、糖尿病、血壓高、血脂高，只要服藥及病情平穩，一點影響也沒有。

Q：如長者不幸染病會否比平常人高危？

有報名顯示，如感染新冠病毒，65歲以上的長者死亡率高出62倍，可能的理由是因為他們的免疫系統不太好。

意大利亦有一項研究發現，感染後死亡人士超過一半是70歲以上，所以我認為長者一定要接種新冠肺苗。

Q：長者接種新冠疫苗前要考慮什麼？

如長者病情平穩，什麼也不用考慮，應該趕急地接種疫苗，如果俾我自己，一早去打左佢。

Q：疫苗對長者有什麼副作用？會否影響長者健康？

長者接種後的副作用與年青人一樣，沒有什麼特別不同，若患有長期病，最重要是看醫生，只要病情穩定就已經可以接種。

Q：長者接種疫苗當日需要準備什麼？要預先服維他命嗎？

長者打針之前什麼也不用準備，只要知道自己的病情是穩定，什麼也不用準備，千萬不用特別去吃補藥等等。

黎青龍最後指，長者如不接種疫苗，感染新冠病毒後會較普通人高危很多。他又指，自己亦是長者，自己一知道可以接種疫苗，就已經去接種，他呼籲長者儘快接種疫苗。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

 

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