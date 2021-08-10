【疫苗接種】黎青龍接受政府訪問　呼籲長者盡快接種疫苗

港大學榮休教授、李嘉誠醫學院內科學系名譽臨床教授黎青龍接受衞生署衞生防護中心訪問，解答有關長者接種新冠疫苗的數個常見問題，並呼籲長者接種疫苗。

有關問答如下：

Q：有沒有研究顯示長者接種疫苗是安全？

我們的研究證實（長者接種疫苗）是安全，至於如何安全，是綜合了世界不同的疫苗研究，得出的結果都顯示是安全的。老人家和青年人都一樣，沒有特別危險性。很多研究指，接種與否的副作用（醫療事故比率）都是一樣

Q：長期病患的長者接種新冠疫苗會否很危險？

長者不論患有什麼病，只要穩定就一定可以接種，三高、糖尿病、血壓高、血脂高，只要服藥及病情平穩，一點影響也沒有。

Q：如長者不幸染病會否比平常人高危？

有報名顯示，如感染新冠病毒，65歲以上的長者死亡率高出62倍，可能的理由是因為他們的免疫系統不太好。

意大利亦有一項研究發現，感染後死亡人士超過一半是70歲以上，所以我認為長者一定要接種新冠肺苗。