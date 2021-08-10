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【口腔護理】小朋友出雙排牙拔不拔　牙醫解構關鍵：95%乳齒不用拔

兒童健康 12:48 2021/08/10

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換牙是每個小朋友必經的發展階段，近年愈來愈多小朋友有雙排牙的情況，導致不少父母面對孩子長雙排牙時寢食難安，台灣兒童牙科醫生黃渝聖表示，多數雙排牙是不用拔牙，提醒家長盡可能讓孩子吃硬的食物，食物不要剪訓練咀嚼力。

黃渝聖醫生日前在其facebook專頁貼文，不少家長操心孩子長雙排牙要不要拔牙，擔憂不拔，恆牙長出來會歪斜，他稱，95%乳齒都不用拔，

大致上評斷的標準，是以恆牙牙冠尖端超過乳牙牙冠1/2，乳牙牙根未被吸收，才考慮拔牙。

至於如何避免甚至增加顎骨生長，黃渝聖醫生提醒，

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據本港衛生署資料，小孩子約在5至6歲開始換牙，若下頜的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙，即俗稱的「雙排牙」。一般來說，乳齒會因為牙根收縮而變得鬆動，跟着自然脫落，這是正常現象，不會影響恆齒的生長，所以不一定要拔掉鬆動的乳齒。

至於為何會出現雙排牙？有牙醫指出，原因是因為小朋友長期吃精緻或流質食物，喜歡吃湯飯或吃粥，爸爸媽媽將食物剪得很碎導致，導致小朋友很少咀嚼或不愛食物有關。

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文章獲台灣兒童牙科黃渝聖醫師授權轉載

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責任編輯：黃存新

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