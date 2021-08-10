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【新冠疫苗】接種中心長者即日籌明起擴至60歲以上　營運中心料反應會更踴躍

社會 12:27 2021/08/10

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將軍澳體育館疫苗接種中心營運團體表示，上月「即日籌」派發以來，中心特意增設櫃枱接待，整體運作暢順。（經濟日報資料圖片）

港府24間社區疫苗接種中心明日(11日)起，擴展長者「即日籌」安排至60歲或以上人士。將軍澳體育館疫苗接種中心營運團體表示，上月「即日籌」派發以來，中心特意增設櫃枱接待，整體運作暢順，而暫時每日200個籌亦未有用盡，相信降低門檻可令整體接種疫苗的反應更踴躍。

營運將軍澳體育館疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡今早(10日)接受港台節目訪問時指，提到當局自上月29日起，為70歲或以上人士提供「即日籌」，中心特意增設櫃枱接待，為他們登記資料等，對負責接種的人員也沒有壓力，整體運作暢順。

他稱，中心暫時未用盡每日200個「即日籌」名額，實際只派出約100個，有空間派發更多，相信每日派發400個也沒有問題，希望可吸引更多長者接種疫苗；而60至69歲年齡層已有接近一半人打針，相信降低門檻可令整體接種疫苗的反應更踴躍。

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責任編輯：陳正怡

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