【東京奧運】馬匹拒跳累選手失牌痛哭　網民憂安樂死賽後現況曝光

▲ 馬匹拒跳累選手失牌痛哭，網民憂安樂死賽後現況曝光。

東京奧運日前圓滿落幕。德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）賽前被看好奪金，惟在馬術障礙賽項目中，因坐騎「Saint Boy」拒絕跳欄，導致在此項目「食蛋」，令她當場痛哭，最終亦無緣獎牌。賽後，不少網民擔憂馬匹的健康狀況，以及會否被懲罰，國際現代五項總會表示，「Saint Boy」目前身體健康，只是有點疲倦。

現代五項是一種包含馬術、劍擊、射擊、賽跑及游泳的運動。被視為奪金大熱的德國女將史勒，完成劍擊及游泳項目後，領先其他選手，未料卻在馬術項目中失利。

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在馬術項目中，大會隨機分配馬匹，選手只有20分鐘與其建立默契。而史勒的坐騎「Saint Boy」在比賽期間，多次在欄杆前急停，拒絕跳欄，亦曾撞向欄杆。史勒心急之下，曾多次鞭打坐騎，史勒的教練萊斯納（Kim Raisner）亦一度拍打牠的臀部，但「Saint Boy」仍然不受控制。

史勒在馬術項目中取得0分，最終以第31名完成比賽，無緣獎牌。而同樣被分配「Saint Boy」的俄羅斯奧委會選手古莉娜茲（Gulnaz Gubaydullina），亦遇到相同情況，「Saint Boy」拒絕跳欄，導致「捧蛋」。

賽後，史勒的教練萊斯納因出手打馬匹，遭國際現代五項執委會撤銷出席東奧剩餘賽事的資格。有網民批評史勒在比賽中鞭打馬匹的行為，亦有網民擔憂不聽話的「Saint Boy」會遭到懲罰，甚至安樂死。

不過國際現代五項總會在社交平台上公開「Saint Boy」的現況，指牠已經回到日本滋賀的家中，目前健康狀況良好，只是比賽後有點疲倦。

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責任編輯：羅嘉欣