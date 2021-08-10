【入稟索償】指內地公司違反還款等協議　高銀金融主席入稟高院索償

▲ 指內地公司違反還款等協議，高銀金融主席入稟高院索償。（經濟日報資料圖片）

高銀金融（00530）主席潘蘇通及旗下公司，日前入稟高等法院，指3間內地公司違反還款等協議，要求就違反協議作出賠償。



原告高銀金融地產控股有限公司及潘蘇通；答辯人深圳巿銀基宏業投資管理有限公司、深圳巿國威股權投資中心(有限合伙)及信風投資管理有限公司。

入稟狀指，原告分別於2016年3月1日 至4月15日，與答辯人達成合作框架協議、共同還款協議及作個人擔保，雙方並於2016年3月1日至2017年6月28日期間，就以上協議及擔保簽訂修訂書面協議。

入稟狀指，首兩名答辯人未得原告同意及不獲授權下，根據2017年1月16日的委托貸款協議補充協議更改委托貸款用途。

原告又指第2答辯人亦沒有根據合作框架協議，將指定物業轉移到高銀置業（天浸）有限公司等，基於答辯人違反有關協議，原告要求答辯人作出賠償，賠償金額則有待評定。

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責任編輯：馮琪雅

記者：林育慧