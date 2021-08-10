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【飲食新熱點】 板神銅鑼灣過萬呎靚景旗艦店 5大區域必食人氣鐵板燒+名廚Omakase

休閒消費 16:56 2021/08/10

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鐵板燒區是銅鑼灣的板神旗艦店必去！(劉卓姿攝)

鐵板燒、壽司、串燒……是不是聽到都流口水，掛念家鄉的味道？ 雖然未能回鄉，但在近期最爆紅的日本料理板神，可一次過滿足你多個願望！ 還吸引了教主Anson Lo去撐場，TOPick一於帶大家去朝聖啦！

位於銅鑼灣的板神旗艦店，佔地達14000 平方呎，是香港首間最大型鐵板燒料理，以「日本追求完美的精神」的概念作設計藍本。餐廳分為五大區域：鐵板燒區、壽司吧、炭火燒區、Sake Bar 及Wine Room，更將視覺藝術結合高級料理，絕對是難忘的美食體驗！

鐵板燒區

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最受注目的必定是鐵板燒區，主打以師傅精湛手藝呈獻出精緻的鐵板燒料理。旗艦店更提供多種牛肉選擇，如美國牛肉、澳洲和牛、日本兵庫縣六甲A5 和牛等多種牛肉選擇。另外，特設八間獨立房，最高可容納24 人。

壽司吧

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壽司吧由擁有四十二年做壽司經驗的大倉正孝大廚（大倉さん）坐鎮，師傅精湛刀功，務求將最傳統的壽司手藝傳遞客人手中。

炭火燒區

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採用紀州8 尺備長炭作炭火燒，溫度可高達900℃。一向深受歡迎的雞肉串燒系列，以三黃雞作為食材，烤出來後肉質緊緻，鮮黃光滑。

Sake Bar 及Wine Room

「天敵」純米大吟釀。(劉卓姿攝)

提供多款日式雞尾酒及各類型的日本酒，他們最推薦帶果香味、入口清爽怡人，更是獨家發售的「天敵」純米大吟釀，配鐵板燒、串燒一流。

「板神鐵板燒日本料理God of Teppanyaki」

銅鑼灣旗艦店

地址：銅鑼灣告士打道255-257 號信和廣場1 樓103號舖

電話：+852 2817 7767

營業時間：

星期一至星期日：上午11：30–15：00，17：00–22：00

場地提供：銅鑼灣板神鐵板燒日本料理

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責任編緝：張懿慧

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