【人不可貌相】男友做地盤被白鴿眼同事嘲做牛工 女老師忍無可忍反擊一招KO

▲ 男友做地盤被白鴿眼同事嘲做牛工，女老師忍無可忍反擊一招KO。

行行出狀元，不能單單以別人的工作判斷別人的能力。有任職老師的港女日前於討論區發文，指男友因從事地盤工作而被同事狠批其學歷低、目光狹窄，但港女一直為男友護航，讚揚他溫柔體貼、待她無微不至，更獲得父母的肯定。然而，港女其同事恃着自己中大畢業，在言談見不斷貶低其男友，甚至明言對地盤工有偏見，更說「讀唔到書啲懶人咪做牛工囉！」港女最後忍無可忍，出言反擊，一招KO其同事。

一名港女老師日前於討論區Dcard發帖，指其男友是「地盤佬」，為人溫柔有禮，對父母孝順，不煙不酒沒有不良嗜好，對她無微不至，「我有咩事唔舒服佢都會盡量陪我睇醫生，之前甚至放假陪我覆診，雖然佢讀書唔叻，英文唔好，但係我一啲都唔介意，同佢之間有傾唔完嘅話題，同佢一齊嘅時間都好開心」。港女又指，其父母欣賞男友有一技之長，思想成熟，獲得他們的認可。

白鴿眼同事嘲男友做牛工

不過，港女有一名同事兼朋友則對地盤工人有偏見，批評他污糟粗魯，更嘲笑他學歷低如校工，「讀唔到書啲懶人咪做牛工囉。」同事直認對地盤佬有偏見，言語間勸喻港女與男友分手，「話我讀咁多書唔係為咗同個唔識讀書嘅地盤佬一齊」。

點擊下圖即睇女教師及同事之間的對話：

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港女直言難頂同事的性格，透露對方經常以三大畢業囂張跋扈，但實際的工作卻錯漏百出，甚至連基本的職責均未做好。最後，該名同事不獲學校續約，港女嘲笑她，

用學歷決定人哋會唔會太膚淺？心存偏見仲好意思話人，得啦叻啦祝你搵到碩士博士做你男朋友。

網民：好膚淺！

帖文引來大批網民留言狠批同事膚淺，認為平行比職業更加重要，「睇唔起人哋份工先係最值得俾人睇唔起嗰個」及「其實佢眼界先最窄，以為世界上所有人都要跟佢嗰種生活方式」。另有人認為同事見識少，指地盤工人薪金不低，工作辛勞，值得尊重。

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責任編輯：王明芳