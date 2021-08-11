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【狠母虐兒】報稱3歲女兒不適昏迷揭身上多處傷痕　因阻狠母與男友親熱被虐打致死

親子 11:00 2021/08/11

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英國一名3歲女童長期被23歲母親及其男友虐待致死，兩人分別被判監15年及14年。

英國發生一宗恐怖虐兒案，一名23歲媽媽因嫌3歲女兒太煩成為負擔，與男友長期體罰女童，最終更因阻他們親熱被虐打致死。媽媽報警求助時稱女兒不適昏迷，但其後法醫發現女童身上有多處傷痕，始揭發虐兒事件。涉事狠母和男友被起訴過失殺人罪，分別被判囚15及14年。

事發後市民到涉事住所獻花及悼念女童。（影片截圖）

據英國《太陽報》報道，事發於去年8月9日，23歲Nicola Priest當晚大約7時要求3歲女兒Kaylee睡覺，不過Kaylee並不想這麼早睡，繼而開始大哭。此時，Nicola正跟當時其男友Callum Redfern親熱，因被Kaylee打斷感到憤怒，相信兩人其後對她拳打腳踢。

女童不斷嘔吐

雖然Kaylee之後不斷嘔吐，但兩人並沒有即時報警求助，其後當Nicola報稱女兒不適昏迷，醫護人員到場時發現Kaylee已無生命跡象。根據法醫的解剖報告顯示，Kaylee身上有多處傷痕，胸口和腹部嚴重受傷，肋骨、小腿和胸骨曾經骨折，由此揭發兩人曾經長期虐待女童。

警方後來在Nicola的手機中，發現2020年她和Callum的短訊內容，曾經提及過想殺死Kaylee：

我要殺死她，她總是離開客廳走到廚房，所以我將她打到面色發白。

鄰居指女童經常被罵

Nicola同時在短訊中表示，曾因為女兒在尿片上大便而虐打她，之後更得到男友Callum的支持，著Nicola替他再打Kaylee。而鄰居在庭上作供時，指經常聽到Nicola不斷對Kaylee破口大罵，有時候更刻意播音樂掩蓋Kaylee的哭聲。

法官斥二人需負上同樣責任，最終陪審團一致通過裁定Nicola和Callum過失殺人罪罪成，分別被判監15年和14年。

同場加映：嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：王明芳

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