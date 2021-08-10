【多孩靚媽】陳嘉寶3年抱3被指為老公追仔　Anjaylia反擊︰生一萬個長洲都冇地分

▲ 陳嘉寶（Anjaylia）早前宣布三年抱三再懷孕，被網民質疑為追仔在長洲分地，Anjaylia撰寫千字文回應。

31歲的陳嘉寶（Anjaylia）早前在社交網站宣布三年抱三，現時胎兒已逾5個月大，未透露性別。Anjaylia於2017年與初戀男友黃頌祈結婚後，2019年誕下大女Hosanna，去年9月忽然報喜再誕二女Eliana，如今二女1歲未夠，Anjaylia已火速懷上第三胎，被很多人質疑她為追仔在長洲分地。

▲ Anjaylia回答網民問題時稱，與丈夫早已決定生3個，生仔生女都一樣。（IG圖片）

對於外界質疑，Anjaylia昨（9日）在IG逐一回覆網民提問，當中以千字文回應「生第3胎其實係咪為追仔？」，她解釋生仔生女都「沒什麼感覺」，最重要是平安健康、身心健全，還揚言生3個是與丈夫的共識，連丈夫家人也很驚訝她會生3個，覺得生完二女Eliana已經很足夠。

每個人對家庭的計劃和期望都不一樣。我們很早就決定最好要有3個，而且年齡要接近，一來照顧方便，二來最重要小朋友成長有伴。重點是過幾年可能真的沒有勇氣（再生育），小朋友一次過長大就可以一次過甩身！

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有指她為長洲人老公追仔分地，Anjaylia續駁斥，自己從沒有家庭壓力，「我爸媽兩個女兒，他們特別驕傲。先生家裡是四、五代基督徒，覺得有後代就是福份，男女都是神賜的，都很珍貴。」她又斷言否認生仔有地分，如果想看生仔分家產劇情，建議大家翻看《溏心風暴》。

天呀……長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分，不好意思，反而我們跟大家一樣要更努力工作賺錢給孩子們更好的生活。

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最後她指若有「追仔」觀念的人，其實才有重男輕女的心態，希望大家別再把女生看低一線。

我真心不明白為什麼會覺得男生比較好跟重要……教得好的話，就是個好孩子吧。真心喜歡孩子的人，其實就會單純的覺得男生女生都一樣。

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懷孕3胎沒有一條妊娠紋

此外，Anjaylia另有解答網民關於keep fit及懷孕相關提問，其中她表示自己至今仍沒有一條妊娠紋，「重點在於防範︰係咁搽cream！勤力搽，大方啲咁搽！搽嘅時候按多兩圈，等佢吸收。」其次是當BB體重達標，就不要放縱食太多，撐到個肚太大。

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懷孕9個月仍做運動助順產

另有網民大讚Anjaylia生3個無肥過，Anjaylia表示自己其實是易肥體質，keep fit秘訣只有一個，就做是勤做運動，第一胎懷孕到9個半月都有做運動；第二胎有點累，但仍有做運動至懷孕9個月，產後一得到醫生許可，又回到健身房。她解釋懷孕時勤做運動，是想順產有力氣。

順產需要很大力量，沒有運動開，沒有肌肉力量的話，對我來說，我不知道順產的時候怎麼會有力量。以我陀BB的經驗，適當運動的確可以減輕我的腰痛和水腫問題，令我更精神。

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責任編輯︰林綺玲