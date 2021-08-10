【體壇明日之星】假如子女望成為職業運動員　多少家長願意並有能力栽培

▲ 張家朗在東京奧運男子花劍項目奪得金牌。（陳靜儀攝）

4年一度的奧運會掀起了運動熱潮，而今年在疫情下令香港人特別高興及鼓舞的，莫過於港隊為香港奪得卓越的成績，在此我也祝賀各參與的運動員，為自己爭取了最佳表現；不論輸贏，能夠踏上奧運場地已是令人敬佩的事。

在香港這個物質社會，大多數人往往重視那些高薪及專業行業，如醫生、律師等，即使讓子女學習體育運動，也只是為興趣或鍛練身體而已。若子女希望成為職業運動員，以運動為主要生計，又有多少家長願意並有能力栽培他們呢？家長們一般會擔心運動員生涯短、收入不如理想，年紀大了或難以維生，即使子女在運動方面有天份，也不大願意讓他們追夢。

在我認識的朋友或家長中，有心培養子女從事運動員這一職業的例子不多。記得若干年前有一位小三學生的父親，他是技工，覺得兒子讀書平平，但打乒乓球很有天份及興趣，雖然自己收入不多，也願意把資源投放在兒子身上，希望兒子即使學業成積一般，至少能在體育方面有所發展，找到自己的成就感。他特意找了一位國內專業教練給兒子培訓，每星期六到深圳練習一次。不過我已經多年沒有聯絡他，也不知道他兒子現在的發展如何。

還有一個例子：學生家境富裕，由於受爸爸及哥哥都喜歡賽車運動的影響，他也希望成為專業賽車手。須知道培養一位賽車手需要很多金錢，每場賽事的支出可高於普通市民一年的收入。賽車毫無疑問是有錢人的玩意，一般家庭豈能負擔？在父母的支持加上個人天份和努力，現在他已成為一位頗有名氣的賽車手了，我也為他高興。

家長們，你又會怎樣為子女的前途作選擇呢？興趣及生活能否兩者兼備呢？

全文刊於《經濟日報》專欄「惜識童樂」，原題為「子女的前途」。

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