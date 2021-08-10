男神吳彥祖化身賽車手參加賽事　Daniel：就算中年男人也能學新東西

▲ 《吳彥祖的速度之旅》

由林建岳旗下的寰亞傳媒、古天樂旗下的天下一集團、Style International以及馮德倫（Stephen）製作公司FMP成立的Cool Style公司，由Stephen主要負責創意與製作方面。

最近Stephen為開發中的「Cool Style短視頻平台」製作頭炮，由擔任《林書豪 Linsanity》紀錄片的導演Evan Jackson Leong，拍攝了一季名為《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）的短視頻。以寫實的手法紀錄了吳彥祖（Daniel）在今年的3場賽車賽事，了解Daniel圓賽車手夢想的因由。



Daniel直認今次是因為Stephen打動才接拍《速度之旅》短片，他說：「是的，我告訴Stephen 我今年會參加比賽，但很遺憾地沒有人能看到。所以，他建議我們把這比賽帶到Cool Style，並使用它作為一種方式來推出他們新的短片平台，這樣我們就可以與家裏的每個人分享。」



為帶出無論何時何地也要勇於挑戰自己、實現夢想的訊息，Daniel自嘲人到中年才實現賽車夢，更妒忌郭富城與爾冬陞等早已展開他們的賽車生涯。

吳彥祖勇於求突破

Daniel說：「短片的訊息就算是中年男人也能學到新東西！只是說說笑吧！但也不是完全是開玩笑的。賽車是非常嚴肅的，所以你必須盡快學會。大多數中年人對自己的生活感到滿足，並沒有很多挑戰自己的機遇。」

他表示雖然一直在演藝上挑戰自我，但也想以全新的方式來對自己作出挑戰：「賽車是我一直的夢想，很妒忌Aaron Kwok（郭富城）、Derek Yee（爾冬陞）和Alex Fong（方力申）以及他們的賽車生涯。現在，我終於有機會嘗試了！」



久未在港露面的Daniel早年跟太太Lisa S.與囡囡赴美定居，但他依然心繫香港說：「開始賽車是因為在疫情期間沒有工作，但現在情況幾乎恢復正常。我希望盡快拍一部香港電影，因為我很懷念在香港工作。在日積月累下，我們擁有很多相關的才能和知識，而且這裏也感覺像一個家。」

他飲水思源說：「現在擁有的一切也是香港電影帶給我的，所有的機會都是透過香港的同儕而獲得的。我永遠不會停止拍攝香港電影！」



至於提到創意與趣味的短片拍攝是大趨勢，Danie同樣認同：「只要我能夠製作有趣的內容，我樂意去做這些影片。若要讓人們深入了解成為賽車手的感覺，我認為這是一個好方法。在賽季中發生了很多事情，而這是一個複雜的過程，所以這種平台可以讓人們融入賽車手的生活中。」