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【綠置居】今期共收7.2萬申請創新高　20人爭1單位料頭5個號碼較大機會揀樓

社會 13:14 2021/08/10

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今期綠置居共收7.2萬個申請創歷年新高。（資料圖片）

今期綠置居已完成攪珠，首10個號碼依順序為54、23、20、49、60、21、57、68、25、70。今期綠置居 有約7.2萬份申請，是綠置居推出以來的新高，公屋聯會主席文裕明估計，申請高企的原因與今期新綠置居是罕見的鑽石山市區盤有關，料今期競爭激烈。

今期綠置居包括鑽石山啟鑽苑2,112伙、青衣青富苑及柴灣蝶翠苑523伙餘貨單位，以及市值低至一五折售的800伙租置公屋，合共約3,435伙單位。

以約7.2萬名申請者計算，100個攪珠號碼中，每個號碼代表720名申請者。理論上，頭5個號碼可以揀樓的機會較大，但如有人放棄揀樓，及後的號碼仍有一定機會揀樓。

公屋聯會主席文裕明就估計，以頭5個號碼可以揀樓作推測較為保險，但今年申請者多、可供選擇項目種類較多，均令揀樓存有變數。

立法會議員、房屋委員會委員柯創盛就認為頭10個攪珠號碼並有機會揀樓，並預計鑽石山啟鑽苑和租置公屋會較為吸引，反而青衣青富苑因位置較偏僻和單位較小，料較少申請者有興趣。

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責任編輯：陳梓蔚

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