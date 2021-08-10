【自私帳篷】網民想淘巨型沙灘帳篷　被狂鬧自私：影響救生員視野

不少人去沙灘玩，也會帶備帳篷遮蔭。最近有網民表示想買巨型帳篷，上網詢問用家意見。惟帖文一出，旋即被網友斥責，認為在沙灘使用這款帳篷太自私、霸道，不僅阻礙其他泳客，同時也會阻礙救生員的視野。

該名網民今天（10日）在facebook群組「淘寶開心share」上載帳篷的相片問，有沒有人在淘寶買過，「好用嗎？」從相片可見，是一款可在沙灘使用的藍色帳篷，體積頗大，可容納較多人在內遮蔭。帖文引起迴響，大部份網民均批評，在公共沙灘使用這款帳篷相當自私，認為所佔的空間甚多，阻礙其他使用者，而且會影響救生員工作。也有網友見過其他人在沙灘使用，打開後甚誇張，被救生員要求收起。

▲ 有網民表示想在淘寶購買此款帳篷，惟隨即被網友斥責自私。（facebook群組「淘寶開心share」）

另有人呼籲大家守規矩，勿使用有機會違法的帳篷款式。根據一些網店資料顯示，這款帳篷被稱為「沙灘天幕帳篷」，售價約港幣$350，聲稱用沙石就可固定帳篷，不怕被風吹走。尺寸為 210cm x210cm x 160 cm，收納後尺寸為 50cm x13cm x13cm。

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根據康樂及文化事務署的資料，至於一些體積較小及不需搭建的輕便遮光用具如「太陽擋」，在不妨礙場地運作及不會對其他場地使用者構成危險或阻礙的大前提下，署方會容許市民在遊樂場地日間的開放時間內在草地上使用這些用具，用以遮擋陽光。

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責任編輯：羅嘉欣