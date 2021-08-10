【東京奧運】學者籲改善全職運動員生活津貼待遇　鄭泳舜冀運動管理等專業化

▲ 東京奧運周日（8日）正式閉幕，港隊以1金2銀3銅成績作結。（港協暨奧委會提供）

東京奧運周日（8日）正式閉幕，港隊以1金2銀3銅成績作結。有學者指，政府投放資源與奧運會的佳績有絕對的關係，但批評體育項目需取得成績才獲得資源，認為做成不公平的情況，建議改善全職運動員生活津貼待遇。另有議員認為，本港運動員的薪酬和退役安排仍有改善空間，以及為體院盡快完成擴建。

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸，今早（10日）在一個電台節目表示，港隊在今次奧運取得佳績，與政府在體育方面投入的資源有絕對關係，指全世界均投放資源支持體育發展，因此需繼續投放資源維持競爭力。

李峻嶸續指，現時體育學院有約500名全職運動員，年資較淺的運動員每月生活津貼不足1萬元，或令經濟條件較差的運動員在運動事業上發展卻步。

他亦批評，體育項目需取得成績才獲得資源，認為做成不公平的情況，例如球類隊制運動，由於在世界各地職業化程度較高，於精英制度下成為不利的項目。

至於運動員退役安排方面，李峻嶸指，香港並非計畫經濟，政府或體育學院不能為他們安排職位。他建議，除了由政府主導支援本港體育發展，商界亦都可以投入資源，政府可就相關資助，提供稅務減免。

民建聯立法會議員﹑香港體育學院董事鄭泳舜表示，現時大型體育比賽不只運動員個人之間的競爭，更關乎背後的支援團隊，希望本港未來在運動管理、科學和醫學範疇更專業化。

他又指本港運動員的薪酬和退役安排仍有改善空間，以及為體院盡快完成擴建。鄭泳舜建議政府可考慮購入明年亞運會的播映權，或要求電視台播放全運會，甚至可於港台增設頻道，向市民講解不同的運動，以增強本港的體育氛圍。

浸大社會科學院副院長鍾伯光指，現時本港大專院校有關體育的課程有限，建議政府在各大學增加學額，開設體育科研、行政等相關課程，培育體育產業人才。至於中小學方面，他建議提供彈性上課安排，令有意成為全職運動員的學生，能兼顧學業；

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責任編輯：陳子謙