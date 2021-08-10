【長兄為父】26歲港男大學畢業做文員搵14K　女友哥哥嫌棄︰憑你份工學人娶老婆

▲ 一名26歲港男大學畢業做文員賺14K，遭女友哥哥嫌棄。

有名港女自小爸爸離開，哥哥就長兄為父守護她，近日女友邀請男友回家，哥哥很緊張地查家宅，當知道妹妹男友只是文員月薪$14,000，立即黑面嫌棄。男友在網絡發帖分享經歷，明白女友哥哥的擔憂，欲轉行進修，向一眾網民問意見。

女友哥哥嫌棄賺得少

該名港男於6日（上周五）在香港討論區，以「女朋友阿哥話我份工冇前途」標題發帖文，分享日前他上女友家中食飯的經歷，被女友哥哥嫌棄他賺得少不求上進，哥哥擔心妹妹被耽誤。樓主解釋何以女友哥哥如此著緊︰

女朋友阿爸喺女朋友小學嗰陣就走咗佬，所以佢阿哥好保護佢，對佢好好。我都明做屋企人都會想自己個女/妹嫁得好啲嘅，所以我都會上進啲！

被質問憑甚麼學人娶老婆

該名港男具備大學學歷，但不是專科畢業，現年26歲，跟屋企人同住，工作是「普通文員仔」，月薪$14,000，他自知人工不高，勝在夠穩定，有感不犯大錯也不會被人炒。

他之前曾跟女友媽媽見面，未見過哥哥，最近第一次食飯，女友哥哥有提問了解樓主的背景及工作等。

佢阿哥都係問例牌嘢，返咩工㗎、 屋企有幾多人呀嗰啲，一聽到我話我做緊文員，同埋每個月人工幾多之後，就即刻變臉話：「你份工都幾冇前途㗎喎，人工又低，就憑你呢份咁嘅工都想學人娶老婆？

欲轉行進修不想未來老婆辛苦

當刻氣氛變得尷尬，樓主跟網民提及職業無分貴賤，加上不打算做死一份工，亦想轉行，只是不是一時三刻的事。

不過話咁易咩突然間話轉就轉到呀？都要俾啲時間我㗎。自己都覺得係有啲唔上進，所以都有去報唔同課程進修下自己，希望呢一兩年內可以轉行。

他心底知道做文員冇前途，「自己知自己事」，人工不會加很多。女朋友現時工作賺錢跟他差不多，他有細想女友哥哥的話，明白阿哥是長兄為父的心態，愛錫妹妹及擔心她。

我都知，娶個老婆返嚟都想佢可以舒舒服服，至少唔洗憂柴憂米先囉。所以我先打算轉行搵多少少錢……依家報咗會計course嚟讀。

網民︰貧賤夫妻百事哀

不少網民明白樓主的處境，有感哥哥不尊重他，但不是沒有道理，更點出現實「喺香港地貧賤夫妻百事哀」，建議樓主爭氣努力些，莫欺少年窮，並鼓勵他︰「趁後生好好諗前路，佢阿哥講嘅嘢唔需要太上心、但係你都要注意為前途行先」、「行行個價頂薪點都唔同，你轉行或有門手藝，出去跑就一定有價有市」。更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳