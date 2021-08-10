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【生命鬥士】為陳積榮圓遺願辦慈善紀念展　Jeff女友 :我們無悔無憾

娛樂 13:42 2021/08/10

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女友為陳積榮完成遺願。

前TVB藝人陳積榮（Jeff）於去年8月確診患上第四期肺癌，今年初癌細胞擴散，雖接受不同治療，終因癌症病情每況愈下，5月時不敵癌魔離世，終年38歲。

陳積榮女友Lillian，拍拖十年不離不棄，男友雖離世，Lillian希望延續Jeff的遺願，將舉行紀念展，並帶出正面訊息。

Lillian將在在8月27日至30日於中環Annex 舉行「《記住我們、好好說再見！》個人展覽 」，希望關心Jeff的好友或影迷，對患癌前的Jeff有更深入的瞭解，亦希望透過二人的愛情故事，傳遞「愛得及時」的信息。

陳積榮今年5月不敵癌魔病逝。

【大步走】陳自瑤母女慷慨解囊助陳積榮　Yoyo：希望大家可出一分力

跟男友無悔無憾

Lillian表示這是屬於兩人的回憶誌：「除了紀念Jeff， 今次更是由病人家屬和照顧者的角度岀發，以藝術形式表達關於人生的展覽。

她解釋：「今次展覽可說是Jeff的遺願，也是完成我們希望以展覽形式去辦的婚禮，因我本身是品牌視覺商品設計師，在這次策劃過程，也像是一個自療過程，除關於Jeff是個抗癌戰士，也透過我們的生活點滴，去感動身邊人，用最簡單方法去呈現一份愛。」

女友為陳積榮舉行紀念展。

印紀念Tee義賣

Lillian指跟男友最後時光，都已體現愛要及時。「我們沒有遺憾，也沒有不開心，無悔無憾，明白沒有人可以陪自己走到最後，但我們十年的愛已遠超好多人，最重要愛得及時，表達出來，在Jeff抗病後期，我主要都在家工作，一直陪他到最後，相信他亦感受到。」

Lillian希望藉著展覽，鼓勵同樣經歷痛失摯愛的人，帶來正面改變。展覽以一個「五感體驗」模式進行，其中「來自天堂的聲音」，將首度公開Jeff生前為Lillian所作的歌曲、現由C AllStar演繹的《記住我們》。

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她亦為今次展覧設計了紀念T恤作義賣，以Jeff喜歡的灰粉紅色作為主色，印上「Remember us. Till we meet again」，並有二人的婚照繪圖為主設計。而所有收益將全數款項捐給慈善機構《願望成真基金》計劃，以支持 一些正面對最困難時刻的病童。

展覽詳情：

公眾開放日期：2021年8月27日 - 8月30日

地點：中環Annex（香港中環德輔道中173號南豐Place 商鋪位置 L2-6）
***入場費用全免 

同場加映：Jer訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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