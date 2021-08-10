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【MIRROR X ERROR星蹤】真主誕「羊群」為Dee哥賀壽　何啟華+姜濤+Alton現身尖沙咀

娛樂 15:09 2021/08/10

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

各位鏡粉及404準備好應援嗎？

兩大人氣男團MIRROR和ERROR於今個星期繼續有不少應援活動，各位鏡粉及404是否準備好？

【MIRROR星蹤】姜濤展可愛新舞姿拍廣告　跳舞贏取姜濤簽名禮品【內附詳情】

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真主誕

「ViuTV一哥」兼ERROR成員何啟華（Dee）於8月10日生日，一眾「羊群」（Dee粉絲）為真主誕應援，令阿Dee的第一個個人巴士站燈箱誕生，並遍佈港九新界。九龍及新界區燈箱將會亮燈至8月12日，而港島區燈箱將會亮燈至8月19日，兩款燈箱均有不同。

【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思　阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓

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姜濤廣告

「人氣王」MIRROR成員姜濤聯乘PayMeow的音樂廣告及宣傳品已於各大平台亮相，除了電視廣告及社交媒體平台廣告外，更設有戶外廣告，包括在港鐵站內、巴士車身及崇光百貨外牆的LED屏幕上接近真人大小的海報，以供姜糖前往打卡。

（IG圖片）

見面會

可口可樂聯同MIRROR成員姜濤、王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（Dee）一同舉行「飲樂起勁見面會」，並於8月18日上午11時正在海港城海運大廈展覽廳跟大家會面。

（IG圖片）

《小諧星》應援
呂爵安（Edan）剛剛推出第二首個人單曲《小諧星》，一眾爵屎（Edan粉絲）課金支持，在全港多處落廣告應援Edan。

由即日起至8月31日，爵屎可到銅鑼灣地帶觀賞Edan的大型戶外廣告牌。此外，全線九巴巴士站80塊電子大屏幕、850部電視都會播放足本《小諧星》MV，全港共有601個地點屏幕廣告以及25個巴士站燈箱應援，爵屎可隨時隨地欣賞新歌MV。

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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