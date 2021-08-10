許廷鏗辦全港首個空中音樂會　七仙羽與193細妹郭嘉盈化身空姐

▲ 許廷鏗舉行全港首個空中音樂會。

許廷鏗（Alfred）約於8月28日辦全港首個空中音樂會「屈臣氏蒸餾水We Care關愛同遊Flycation」，並邀請到七仙羽（七師傅）擔任是次活動的關愛大使，還有ERROR成員193胞妹郭嘉盈（Michelle） 一同化身空姐施展渾身解數，夥拍Alfred拍宣傳片。

許廷鏗盼與七師傅Jam歌

許廷鏗藉是次空中音樂會的機會，與香港單親協會小朋友凝聚快樂，鼓勵他們活得更閃亮。

同時，Alfred和香港市民一樣久未登機旅行，十分掛念旅行的感覺，今次有幸參加全港首個空中音樂會，他希望可以將飛機上演出變成一種表演環節，而且為慈善出力絕對值得支持。他期待空中音樂會演出，並着手挑選歌單，希望傳遞正能量訊息鼓勵大眾。

為了是次空中演出，Alfred近日養成健康習慣，早上起身會先喝一杯蒸餾水養聲，演出前兩星期更計劃每日飲夠8支蒸餾水，對身體排毒和保養皮膚均有幫助。



七師傅做節目時常拋金句字字珠譏，令大眾最深刻一句「師傅愛你」成為熱話，連Alfred都為金句着迷。他表示和師傅合作雖然難以忍笑，但非常欣賞、喜歡師傅那份坦白和真誠，期待和師傅合唱畫面。

但七師傅不敢獻技，堅拒和Alfred合唱，她說：「我唱歌不好聽，我又不是專業歌星，我做遞水、遞毛巾，讓他潤喉嚨，幫他抹汗。」



七仙羽捐廣告收入作慈善

七師傅今次在片中化身善心空姐向乘客送水送愛心，先以「七仙語」登場送上爆笑驚喜，畫面交代她進行機艙廣播，所有人突然靜止後變得好驚訝。

對白中不乏師傅金句系列，她一邊送心心說：「無論你去到那裏，師傅都會愛你、We care你。」接住七師傅被吹捧為亞洲區詩歌比賽第一名，她隨即發揮所長，興起地跟着節拍，一邊做手勢一邊數白欖方式力推蒸餾水，雖然只是短短幾句油詩，但充斥師傅獨特韻味，Alfred見到後不禁拍手激讚好詩好詩。

拍攝時師傅投入認真，又雙手托腮展現魅力，但現實中則從未想過當空姐，她坦率說︰「當空姐一定要靚女又要夠高，兩個條件我都未有具備，但穿上空姐裝覺得不算差，上鏡還OK呀。」



七師傅幕前幕後都善心爆棚，今次她以關愛大使身份支持活動，讓一眾單親家庭可以促進親子關係，同時為各位來自基層家庭的小朋友圓夢，飛上空中欣賞音樂會，感受最貼近陽光的正能量。

平日七師傅更將是次廣告收入作慈善用途，每星期均會到深水埗派發物資，包括食物、水、金錢等援助基層，讓有需要人士受惠。



Alfred讚193妹妹夠Smart

193妹妹郭嘉盈（Michelle）之前參加《全民造星IV》面試，未正式入行已有廣告拍。首次拍廣告的她既興奮又緊張，正考慮會否全身投入娛樂圈，今次正好試水溫看看外間反應，哥哥193事前叮囑她輕鬆面對。

▲ 193妹妹郭嘉盈（左）與七師傅。

雖然飾演空姐送水難度不算高，但其中對白就說出哥哥風格：「學阿哥所說，知我哋支水咩料啦！」Michelle表示有哥哥193一半的成績已很滿足，又不忙讚賞哥哥為夢想努力，為自己喜愛的工作而努力。

此外，作為《全民造星IV》的導師Alfred得知Michelle身份則表示有優勢亦有進步空間：「她是193妹妹，我覺得女仔來說她已經很高，感覺很smart，看見她話頭醒尾，希望在娛樂圈不同崗位會見到她。」