【串謀詐騙】茂榮實業董事涉虛假業務交易詐騙550萬美元信用證　今遭廉署落案起訴

▲ 茂榮實業董事涉虛假業務交易詐騙550萬美元信用證，今遭廉署落案起訴。（經濟日報資料圖片）

廉署早前接獲貪污投訴，報稱茂榮實業董事兼股東李謀任，涉嫌以虛假業務交易詐騙一間銀行向其供應商發放總值逾550萬美元的信用證，及清洗有關犯罪得益，今日(10日)獲廉署落案起訴，被控以串謀詐騙等4項控罪，下午在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，59歲茂榮實業董事兼股東李謀任，屬榮實業2名董事兼股東之一，亦是另一公司「泛太平洋時裝」的唯一東主，涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間，與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主，一同串謀詐騙中銀香港，不誠實地向中銀香港申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件，以支持該三項信用證申請，致使有關銀行向該供應商支付款項總額逾550萬美元。

被告亦涉嫌於2018年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，泛太平洋時裝一個銀行帳戶內3筆總值逾550萬美元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該等款項。涉案三筆共逾550萬美元的信用證款項，被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶，其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，今日落案起訴被告四項控罪，即一項串謀詐騙，違反普通法；以及三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。被告獲廉署准予保釋，今日下午在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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責任編輯：陳正怡