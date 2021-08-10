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【東京奧運】港大向3名參加東奧學生發放10萬元獎學金　明年首推體育成就作首要入學條件

社會 13:47 2021/08/10

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港大向3名參加東奧學生發放10萬元獎學金。（資料圖片）

香港大學公布，將在教研發展基金分別向3名參加東京奧運、就讀港大的運動員，分別為就讀文學院的滑浪風帆代表陳晞文、就讀經管學院的劍擊代表蔡俊彥，以及就讀工程學院的三項鐵人代表Oscar Coggins，各頒贈10萬元獎學金，支持他們在學業及體育事業雙軌發展。

港大表示，今年將提供總額50萬元的獎學金，獎勵循「精英運動員推薦計劃」入讀而又有傑出表現的2021/22應屆新生。以外，港大將繼續提供全面支援，包括住宿獎學金、彈性修讀安排、國際交流、學業輔導、訓練及比賽資助等，讓精英運動員投入全職訓練之外，也能在學術領域馳騁。

由2022/23學年起，港大亦會推出「頂尖運動員入學計劃」，破格以體育成就作首要入學遴選條件，取錄更多傑出的運動員，他們可以選讀文學院，理學院，社會科學學院或經管學院的學士學位課程。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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