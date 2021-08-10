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【急需換肝】5歲男童膽管閉塞急需換肝　眼白發黃嚴重肚積水再入院

醫生診症室 14:14 2021/08/10

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5歲男童潘星宇病情再惡化，需再入院。

患有先天性膽管閉塞的5歲男童潘星宇，自上月底留醫從腹部抽出超過2500ml積水後，一度獲准回家。惟最近星宇病情再度惡化，膽紅素上升，肚子亦因積水再漲起來，令媽媽潘太相當憂心。

星宇在7月23日已用喉管抽出逾2500ml積水，腹部重歸平坦，當日他亦獲准回家休息。然而，第二天星宇的肚子很快就漲起來，兩周間明顯消瘦，體重由15公斤下跌至13.6公斤，失去精神。潘太直言「做不到甚麼」，但帶著星宇外出時，感受到旁人的異樣目光令她很難受，一度哽咽：

見到現在外出，很多人看著星宇，他的肚子很大…做父母幫不到他甚麼，只知他情況愈來愈差…

直至上周六（7日），星宇再到醫院覆診，檢查發現他體內的膽紅素上升，需要再度入院。醫院方面亦通知潘太，指星宇的情形危急，需要換肝。

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5歲的潘星宇在出生54日大時，證實患有先天性膽管閉塞，並在一年前因病情轉差而一直在輪候移植屍肝。潘太懇求有心人捐出O型血肝，有意捐肝者可聯絡潘太（電話：9788 1360）或可致電（2255 5800／2255 3634），聯絡瑪麗醫院肝臟移植聯絡主任了解詳情。

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記者：陳昊淋

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