【球王離隊】11歲確診「侏儒症」打針抗病圓足球夢　美斯離開巴塞不捨痛哭：生涯最難時刻

▲ 球王美斯離隊感不捨。

阿根廷球星美斯日前召開記者會，宣佈離開效力21年的西甲球隊巴塞隆拿，期間不捨痛哭，指自己接受減薪五成，仍然無法如願留隊。被譽為「球王」的美斯，小時候曾有過艱苦歲月，確診俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症，需要打針抗病。

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離隊不捨哭成淚人

美斯為巴塞效力21年，助球隊奪10個聯賽冠軍，個人亦拿過6次金球獎，成為巴塞傳奇10號。他在記招上表示離隊是職業生涯中最難的時刻，指自己願意減薪五成，仍然無法留下。美斯在言談間流露不捨之情，更哭成淚人，

我很傷心要離開我所愛的球隊，這是我沒有想過的事。

離開球隊後，美斯與家人將一同離開巴塞。美斯感性地指，自己從13歲起成為巴塞青年隊球員，整個人生都在這裏發展，明言數年後將回來，「因為這是我的家，我已經答應我的小朋友了」。

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11歲確診「侏儒症」

被譽為「球王」的美斯，11歲時確診俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症，骨骼發育緩慢，身高只有約1.25米，需要接受荷爾蒙注射治療。他曾接受外媒訪問，憶述打針抗病的日子，指3年間每晚都要在腳上打針，幫助自己長高。現時美斯身高約1.69米，他認為個子不高反而對踢足球有利，

我不會因身高而感到自卑，身形比其他球員矮小反而有助我走動得更快、更敏捷。

除了球技之外，美斯的愛情故事同樣為人津津樂道。他與相識25年的Antonella Roccuzzo共諧連理，育有三子。美斯指自己5歲時已愛上太太，與她一起長大，熟悉對方。兩人十多歲時曾分隔異地，及後再續前緣，組織幸福家庭。現時美斯不時在社交媒體大曬家庭照，分享溫馨家庭生活。

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責任編輯：王明芳