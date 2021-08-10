【涉串謀縱火】涉藏汽油彈擬串謀縱火　工程師侍應及4學生受審

▲ 6名男女包括4名未成年學生，於前年身穿黑色衣服在屯門體育中心後門聚集，被警方截停後，分別被搜出防毒面具、手套等物品，並驗出物品沾有高度易燃有機溶劑。，案件今（10日）於區域法院開審。（資料圖片）

6名男女包括4名未成年學生，於前年身穿黑色衣服在屯門體育中心後門聚集，被警方截停後，分別被搜出防毒面具、手套等物品，並驗出物品沾有高度易燃有機溶劑。各人今（10日）否認串謀縱火，以及管有物品意圖摧毁或損害財產罪交替控罪，案件今於區域法院開審。

控方開案陳詞指，警方於2019年12月1日晚上10時許，沿屯門鄉事會路巡邏至杯渡路，看見20至30名黑衣人在馬路起路障，他們看到警方後四散逃走，現場留下10個水馬。

警方在約半小時後，看見一群人在仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外聚集。警方下車後聽到有打碎玻璃瓶的聲音，感到可疑，遂上前追截。

6名被告被截停後，被搜出保護裝備包括護目鏡及防毒面具。6名被告的個人物件，包括背包、手套及腰包，被檢驗出含微量汽油彈內液體的高度易燃有機溶劑。

首被告梁汶懿被搜出兩罐含丁烷的卡式氣體及一個打火機，次被告張達亮、第3劉姓被告、第4 姚姓被告及第6黃姓被告均被搜出手套，第5陳姓被告則被搜出藏有打火機及火機油。

警方及後在現場撿取1個盛載有易燃液的金屬罐、兩個汽油彈及一個破玻璃瓶樣本。

6名被告分別是女侍應梁汶懿（28歲）、助理土木工程師張達亮（24歲）以及4名14及15歲男學生。6人同被控1項串謀縱火罪，控罪指他們於2019年12月1日，在香港一同與其他人士串謀，用火摧毀或損壞他人財產，意圖摧毀或損壞財產或罔顧財產是否會被摧毀或損壞。

管有物品意圖摧毁或損害財產罪的交替控罪，指6人於同日在屯門公路仁愛堂賽馬會社區及體育中心後門外，保管或控制2個載有丁烷的氣罐、2個打火機、1罐約110毫升無色液體內含有機混合物、1個金屬罐載有約2,250毫升無色液體內含有機混合物和2枚汽油彈。

另外，梁被控在同日同地無牌管有1套無線電收發機。

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記者：陳卓欣