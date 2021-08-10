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【東京奧運】劉慕裳凱旋返港盼盡快與家人相聚　母親稱讓女兒繼續追夢

社會 15:20 2021/08/10

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劉慕裳回港時更獲航空公司贈送毛公仔等小禮物，讓她笑逐頻開。（港協暨奧委會提供）

東京奧運香港代表團帶住1金2銀3銅的歷史佳績凱旋而歸，部分港隊代表包括空手道個人形銅牌得主劉慕裳今日（10日）凌晨由抵港。劉慕裳表示，回港後最希望好好睡一覺，以及與家人吃飯慶祝。她又指，短期目標是希望在11月的世界賽保持三甲，之後再放眼明年的亞運會。

劉慕裳又指，空手道是東京奧運新增項目之一，賽前她已準備了4至5年，認為在奧運獲得獎牌，比在其他比賽勝出有更大喜悅。她又對於擔任奧運閉幕禮持旗手感到很榮幸，形容親眼見證聖火熄滅時，非常感動。

劉慕裳的家人亦到機場接機。劉媽媽表示，對女兒的佳績感到很雀躍，又指今次可能是劉慕裳唯一一次參加奧運，比以往多次接機更為值得。她形容女兒消瘦不少，希望女兒完成隔離後，可以一家共進晚餐，以及為她熬湯；雖然心痛女兒訓練很辛苦，但會繼續支持她追夢。

包括劉慕裳在內的香港代表團返港後，會先前往酒店隔離檢疫，同行的有港隊團長貝鈞奇、港協暨奧委會會長霍震霆，以及體育專員楊德強等。機管局在接機大堂鋪上紅地毯，大螢幕上亦展示「歡迎東京奧運中國香港代表團返港」的字句。

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責任編輯：陳子謙

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